Bamberger Mahnwache Asyl am 02. März

Am Montag, 2. März findet um 18 Uhr die Bamberger Mahnwache Asyl am Gabelmann statt. Lehrerkräfte, Eltern und SchülerInnen des Dientzenhofers Gymnasium werden diese Mahnwache gestalten. Zwei ihrer SchülerInnen sollen nach Tschetschenien abgeschoben werden. Dagegen regt sich heftiger Widerstand in der Schulfamilie. Die beiden Geschwister besuchen die 6. und 8. Klasse, sind bestens in die Klassengemeinschaft integriert, sprechen hervorragend Deutsch und werden von MitschülerInnen und LehrerInnen sehr geschätzt. Ihre beiden jüngeren Geschwister sind in Deutschland geboren. Michael Blank, Lehrer am DG, fragt sich: „Wie sollen wir unseren SchülerInnen christliche Werte, Demokratie und Toleranz vermitteln, wenn sie gleichzeitig erleben, wie engagierte MitschülerInnen aus Deutschland in eine völlig unsichere Situation ohne Perspektive abgeschoben werden.“

Das Netzwerk Bildung und Asyl, Freund statt fremd und die Interreligiöse Fraueninitiative rufen wieder gemeinsam mit Geflüchteten auf, ein Zeichen für faire Asylverfahren und eine humane Flüchtlingspolitik zu setzen.