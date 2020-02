Vortrag in Bamberg und Friesen: „Landwirtschaft und Naturschutz – Kontrahenten oder Verbündete?“

Ein Vortrag von Rebekka Mayer

Die Veranstaltung soll allen Beteiligten und Interessierten die Möglichkeit geben, sich über verschiedene Themen zu informieren, einander besser zu verstehen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Um dadurch die derzeit bestehenden Gräben zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu überwinden und wieder eine rationale und konstruktive Gesprächsebene zwischen beiden Seiten zu schaffen, lädt der Bund Naturschutz Bamberg, die Solidarischen Landwirtschaften Bamberg und Hirschaid und der Bauernverband Bamberg zu einem Vortrag mit einer Diskussionsrunde ein. Die Referentin Rebekka Mayer, selbst Landwirtin und Biologin, wird dabei zu den Themen Kulturlandschaftspflege, wirtschaftliche Zwänge der Landwirte, Glyphosat, Ackerrandstreifen und vieles mehr referieren. Der Vortrag findet einmal am 03. März um 19 Uhr in Bamberg, Friedrichstraße 2, in der Katholischen Hochschulgemeinde und einmal am 05. März um 19 Uhr in Friesen, Friesener Hauptstraße 15, Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule statt.