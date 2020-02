Stadt und Stadtverband Bamberg ehrten Sportlerinnen und Sportler

Stadt und Stadtverband ehrten Sportlerinnen und Sportler –

„Vereine sorgen für bunte Vielfalt in der Sportlandschaft“

Einen Ehrungsmarathon gab es am Freitagabend (21. Februar) im Foyer der Graf-Stauffenberg-Schulen. Die Stadt Bamberg hatte zur diesjährigen Sportlerehrung geladen. Über 100 Aktive wurden für ihre Erfolge auf Landes- und Bundesebene und Schulsport, aber auch auf internationalem Parkett geehrt. Zudem erhielten Funktionäre eine Würdigung ihrer teilweise Jahrzehnte langen ehrenamtlichen Tätigkeit. Zu den Gratulanten gehörte auch der Stadtverband für Sport Bamberg. Dessen erster Vorsitzender Wolfgang Reichmann unterstützte mit seinen Vorstandskollegen Robert Hatzold, Andreas Saal und Werner Thiele Bambergs Bürgermeister Christian Lange. In seinem Grußwort zeigte sich Wolfgang Reichmann „hocherfreut über die Vielzahl an Sportarten, die wir in Bamberg haben. Insgesamt sind 60 Vereine unter dem Dachverband des Stadtverbandes organisiert. Sie sorgen für die bunte Vielfalt unserer Sportlandschaft in unserer Stadt. Und sie leisten unheimlich viel und sind darüber hinaus auch noch sehr erfolgreich. Das macht uns stolz.“

Veranstaltung mit Staatsminister Joachim Herrmann am Tag des Ehrenamtes

Wolfgang Reichmann machte in seinem Statement auch auf eine vom Stadtverband für Sport Bamberg vorbereiteten Veranstaltung im Dezember aufmerksam: „Am 5. Dezember, am Tag des Ehrenamtes, werden wir eine Veranstaltung durchführen, zu der unser Kollege Robert Hatzold mit Joachim Herrmann den Bayerischen Innenminister eingeladen hat. Und nicht nur eingeladen, Joachim Herrmann hat bereits zugesagt, zu uns nach Bamberg zu kommen. In der Veranstaltung geht es um das Ehrenamt, also genau um Sie, die sich ehrenamtlich engagieren und ihre Arbeit auch im Hintergrund verrichten.“ Bürgermeister Christian Lange richtete sich zu Beginn des Abends ebenfalls an die vielen Gäste und berichtete, dass die Stadt Bamberg im vergangenen Jahr „trotz der aktuellen Situation bei Bosch, Brose und Michelin und trotz einer schwierigen Haushaltslage gut 1 Mio. Euro in den Sport investiert hat. Hierfür danke ich den Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats. Zudem darf ich mitteilen, dass wir heuer zum ersten Mal die Ehrungen nach den neuen Sportförderrichtlinien vornehmen werden.“

1. Ehrung der Schulsportler:

URKUNDE BRONZE Clavius-Gymnasium Bayer. Meister Schwimmen der Mädchen, WK IV und Platz 13 bei der DM Clavius-Gymnasium 2. Bayer. Meister im Basketball der Jungen, WK IV Dientzenhofer-Gymnasium 2. Bayer. Meister im Basketball der Mädchen, WK II Dientzenhofer-Gymnasium 2. Bayer. Meister in der Leichtathletik der Jungen, WK II Urkunde Gold Clavius-Gymnasium 8. Platz bei den Schul-Weltmeister- schaften im Basketball WK II Kaiser-Heinrich-Gymnasium Dtsch. Meister im Basketball der Jungen, WK II

Ehrung Gehörlosen-Sportverein:

Kegeln Helga Betz erhält für den Titel der 2. Deutschen Meisterin eine Silbermedaille Alexander Voran wurde 2. Bayer. Meister, ihm wird eine Bronzemedaille überreicht Felix Renz erhält als Bayer. Jugend-Meister eine Bronzemedaille Karl-Heinz Mackert wurde Bayer. Senioren-Meister und wird mit einer Bronzemedaille geehrt Josef Voran, Alexander Voran, Mario Weber, Felix Renz und Marcel Morgenthal erhalten für den 2. Deutschen Meister eine Urkunde in Silber Schießen Christian Wölflein wurde 2. Bayer. Meister und wird mit einer Bronzemedaille geehrt Hubert Ringlstetter und Peter Mackert wurden jeweils 2. Dtsch. Meister und er halten hierfür eine Silbermedaille Thomas Münchenbach erhält als 3. Dtsch. Meister eine Silbermedaille

Ehrung der Vereinssportler:

URKUNDE BRONZE:

1. Cheerleader-Verein Bbg. Lucky Bears Team Mini Bears – Bayer. Regionalmeister im Cheerleading – Peewee Cheer Samantha Brendel, Jayla Körber, Beatricia Valcov,Darian Schneider, Anastasia Norris, Cam’Ron Robinson, Mayla Bauer, Karina Wagner, Diana Wagner, Emilya Stilkerich, Kayla Miller, Trainerin Franziska Stark 1. Cheerleader-Verein Bbg. Lucky Bears Team Little Bears – Bayer. Regionalmeister im Cheerleading – Junior All Girl Cheer Anita Dietrich, Selina Dünninger, Xenia Eckart, Leni Grasser, Tyra-Cassidy Robinson, Tamara Sa Ferreira, Sahara Savage, Destiny Schunk, Leticia Sousa Martins, Giovanna Spadaro, Dilara Tahirovic, Aaliyah Taylor, Lara Tornau, Janina Wenzel, Jazarya White, Trainerin Viktoria Skaggs

1. Cheerleader-Verein Bbg. Lucky Bears Team Bears United – 2. Bayer. Regional- meister im Cheerleading – Senior Allgirl Lisa Ströhlein, Janina Jachmann, Lorena Obermeder, Franziska Stark, Nadine Reichert, Alina Sumner, Anna Block, Selina Oeser, Tina Waltrapp, Celina Lang, Alysha Taylor, Tajana Reinfelder, Leonie Oeser, Emelie Schindler, Nina Richter, als Aktive und Trainerinnen Denise McKoy und Nina Montag Auftritt Cheerleader Leichtathletikgemeinschaft Bamberg 2. Bayer. Meister im Crosslauf U16 Emma Lindner, Anna Betz und Anna Barth TTL Basketball Bamberg 2. Bayer. Meister im Basketball U18 Julian Christa, Kilian Domes, Kilian Dull, Emilio Fonseca, Janik Fritsche, Jakob Fuchs, Gabriel Kalke, Jakob Kessler, Oliver Körber, Niklas Meinhardt, Julius Meyrer, Philipp Schrauder, Florian Stollberger, Simon Ulshöfer und Gianluca Zandona, sowie als Trainer und Co-Trainer Carsten Richter und Johannes Straub

Verein Bamberger Sportkegler Bayer. Meister im Kegeln U14 weiblich Sarah Corintan, Mia Dotterweich, Lena Schröder, Marie Schuberth, Paula Straub, Marie-Sophie Will, sowie als Trainer Janina Kleinhenz und Jürgen Scheuring MEDAILLE BRONZE:

1. Badminton-Verein Bamberg Anastasia Safonova 2. Bayer. Meisterin im Badminton U13, Mädcheneinzel und Mädchendoppel sowie im Mixed 1. Badminton-Verein Bamberg Dorsa Yavarivafa Bayer. Meisterin im Dameneinzel U17 Fr. Y. wohnt jetzt in England, Medaille wird vom Verein entgegen genommen und an Frau Y. weiter gegeben. Bamberger Faltbootclub Süddtsch. Meister im Kanuslalom K1 Jugend / Junioren männlich Jakob Hein, Johann Hein und Frederic Haag Johann Hein wurde mit der Renngemein schaft Bayern auch 2. Dtsch. Meister im Kanuslalom K1 Schüler

Bamberger Rudergesellschaft Bayer. Meister im Rudern Masato Kramps, Merle Mahr, Eric Rudolph, Rosa Thiele und Martin Meyer ERSC Bamberg Annika Rudolph entschuldigt 2. Bayer. Meisterin im Rollkunstlauf, Kategorie Freiläufer 2 Pflicht Jana Lindner Bayer. Meisterin im Rollkunstlauf, Kategorie Kunstläufer Kür Sina Fuchs Bayer. Meisterin im Rollkunstlauf, Kategorie Figurenläufer 3 Kür Leichtathletikgemeinschaft Bamberg Cristian Camilo Fischer 2. Bayer. Meister über 800 m Halle U20 Fabius Schmitt Bayer. Meister im Weitsprung M14 Simon Ochmann Bayer. Meister im Berglauf U18 Samuel Düsel 2. Bayer. Meister über 400 m U23

Leichtathletikgemeinschaft Bamberg Emma Lindner Bayer. Meisterin mit der 3 x 800 m Staffel U16 und 2. Bayer. Meisterin über 800 m W14 Anna Betz Bayer. Meisterin mit der 3 x 800 m Staffel U16 Theresa Andersch Bayer. Meisterin mit der 3 x 800 m Staffel U16 Julia Barth Bayer. Meisterin über 2.000 m W14 Kim Schreiber Bayer. Meisterin im Traillauf Frauen Brendah Kebeya Bayer. Meisterin im Crosslauf und beim 10 km Straßenlauf der Frauen Lilli Pfattheicher 2. Bayer. Meisterin im Hochsprung W15 Anna Güthlein 2. Süddtsch. und Bayer. Meisterin im Speerwurf U18 und 2. Bayer. Meisterin im Winter-Speerwurf U18

Leichtathletikgemeinschaft Bamberg Julia Weber Bayer. Meisterin im Speerwurf W15 und im Winter-Speerwurf W15 Simone Schramm 2. Bayer. Meisterin im Kugelstoßen der Frauen und im Kugelstoßen in der Halle Post-SV Bamberg Joshua Stenschke 2. Bayer. Meister im Karate Kata Einzel Schüler U12 Theresa Gehring 2. Süddtsch. und 2. Bayer. Meisterin im Judo FU18 bis 52 kg Schachclub Bamberg Lukas Köhler Bayer. Meister im Schach U16 Startgemeinschaft Bamberg Anna Barth 2. Bayer. Jahrgangsmeisterin über 400 m Lagen Julia Barth Bayer. Jahrgangsmeisterin über 800 m Freistil und 2. Bayer. Jahrgangsmeisterin über 1.500 m Freistil

Startgemeinschaft Bamberg Nikita Bergmann Bayer. Jahrgangsmeisterin über 50 m und 200 m Brust und 2. Bayer. Jahrgangs- meisterin über 100 m Brust Jonas Mursak Bayer. Kurzbahnmeister mit der 4 x 50 m Freistil-Staffel Bastian Schorr Bayer. Kurzbahnmeister mit der 4 x 50 m Freistil-Staffel Gregor Spörlein Bayer. Kurzbahnmeister über 200 m Schmetter ling, 100 m und 200 m Freistil, sowie mit der 4 x 50 m Freistil-Staffel, 2. Bayer. Kurzbahn- meister über 50 m und 100 m Schmetterling, sowie über 50 m Freistil Martin Spörlein 2. Süddtsch. und 2. Bayer. Meister über 50 m Freistil und Bayer. Kurzbahn- meister mit der 4 x 50 m Freistil-Staffel, sowie über 50 m Freistil

Tauchclub Bamberg Markus Möhrlein Bayer. Meister im Apnoetauchen Eva Mallard 2. Bayer. Meisterin im Apnoetauchen TSG 2005 Bamberg Juri Becker 2. Bayer. Jugend-Einzelmeister im Sportkegeln Vorm.Priv. Schützengesellschaft Jörg Brands Bayer. und 2. Bayer. Meister im Sportschießen Enrico Dill Bayer. Meister im Sportschießen Hans Jürgen Fischer Bayer. Meister im Sportschießen Harald Haller 2. Bayer. Meister im Sportschießen Peter Kempf 2. Bayer. Meister im Sportschießen Eduard Klein Bayer. und 2. Bayer. Meister im Sportschießen Viktor Klein Bayer. Meister im Sportschießen Mike Kolk Bayer. und 2. Bayer. Meister im Sportschießen

Vorm.Priv. Schützengesellschaft Julius Kreuz 2. Bayer. Meister im Sportschießen Andreas Lengowski Bayer. und 2. Bayer. Meister im Sportschießen Josef Merklein 2. Bayer. Meister im Sportschießen Frank Schneckenburger 2. Bayer. Meister im Sportschießen Uwe Schnitzer Bayer. Meister im Sportschießen Dr. Volker Sommer 2. Bayer. Meister im Sportschießen

URKUNDE SILBER:

Tauchclub Bamberg 3. Dtsch. Meister im Unterwasser- Rugby der Damen Caroline Tadda, Sabrina Schneider und Ariane Walcher

Tauchclub Bamberg 2. Dtsch. Meister im Unterwasser- Rugby der Herren Markus Behringer, Ardan Füßmann, Jan und Veit Hofmann, Sebastian Lange, Dario Lizio, Michael Nosseir, Hannes Strautmann, Lukas und Niklas Tadda, Geza Toth, Hannes Treiber und Andreas Weißenberger

MEDAILLE SILBER:

Bamberger Faltbootclub Eva Pfannenmüller und Frederic Haag 3. Dtsch., 2. Süddtsch. und Bayer. Meister im Kanuslalom C2 Junioren mixed Frau Pfannenmüller wurde auch noch 2. Bayer. Meisterin im Kanuslalom der C1 Junioren weibl. Bamberger Faltbootclub Mirjam Kirschner und Jakob Hein 2. Dtsch. und Süddtsch. Meister im Kanuslalom C2 Junioren mixed. Frau Kirschner errang auch noch den Titel der 3. Süddtsch. Meisterin im Kanuslalom

K1 Junioren weibl. Herr Hein wurde noch Bayer. und 2. Süddtsch. Meister im Kanu- slalom der K1 Junioren KSV Bamberg Darius Mayek 2. Dtsch. Meister im Sumo-Ringen bis 100 kg Leichtathletikgemeinschaft Bamberg Naomi Krebs 3. Dtsch. U18 Jugendmeisterin über 100 m Hürden, 2. Süddtsch. und 2. Bayer. U18 Meisterin über 100 m, sowie Bayer. und 2. Süddtsch. U18 Meisterin über 60 m in der Halle MTV Bamberg Patrick Heucken 2. Dtsch. und Bayer. Meister im Leichtkontakt-Kickboxen Post-SV Bamberg Igor Abramovic 2. Dtsch. und Bayer. Meister im Karate, Kumite Jugend über 70 kg Startgemeinschaft Bamberg Sophia Scheuermann 3. Dtsch. Jahrgangsmeisterin und 2. Süddtsch. Juniorenmeisterin über 5 km Freiwasser, sowie 3. Süddtsch. Junioren- meisterin über 2,5 km Freiwasser

SKC Victoria Bamberg Christopher Wittke 3. Dtsch. und 2. Bayer. Meister im Kegeln der Herren Vorm.Priv. Schützengesellschaft Nils Arch 2. Dtsch., Bayer. und 2. Bayer Meister im Sportschießen Alexander Griebel 2. Dtsch. Meister im Sportschießen Dieter Körber 2. Dtsch. und 2. Bayer. Meister im Sportschießen Rudolf Reuss 2. und 3. Dtsch., sowie Bayer. und 2. Bayer. Meister im Sportschießen

URKUNDE GOLD:

RKB Solidarität Alexander Fleißner, Marcel Fuchs, Marco Fichna, Sebastian Rehmert, Lukas Alt, Sven Alt, Steffen Alt sowie Tobias Götz Dtsch. Meister im 6er Rasenradball

Tauchclub Bamberg Theo Kegel, Hannes Goppert und Peter Walcher wurden Dtsch. Jugend- meister der U15, sowie Internationaler Meister bei der Dtsch. Jugendmeister schaft im Unterwasser-Rugby Tauchclub Bamberg Cyrill Arenz und Arthur Walcher wurden Dtsch. Jugendmeister der U18, sowie Inter- nationaler Meister bei der Dtsch. Jugend- meisterschaft im Unterwasser-Rugby

MEDAILLE GOLD:

Bamberger Faltbootclub Eva Pfannenmüller und Frederic Haag wurden Dtsch. Meister im Kanuslalom der C2 Junioren mixed KSV Bamberg David Held wurde Dtsch. Meister im Sumo-Ringen bis 75 kg Vorführung Sumo-Ringen SKC Victoria Bamberg Florian Fritzmann Dtsch. und 3. Bayer. Meister im Kegeln der Herren

Vorm.Priv. Schützengesellschaft Robin Kreuz Dtsch. und Bayer., sowie 2. Dtsch. und 2. Bayer. Meister im Sportschießen Michael Schoger Dtsch. und Bayer., sowie 2. Dtsch. und 2. Bayer. Meister im Sportschießen Roland Wabra Dtsch. und Bayer., sowie 2. Dtsch. und 2. Bayer. Meister im Sportschießen Georg Winkler Dtsch. und Bayer., sowie 2. Dtsch. und 2. Bayer. Meister im Sportschießen

4. Ehrung der Sportabzeichenträger

MTV Bamberg Otmar Stopfer Herr Otmar Stopfer hat das Dtsch. Sport- abzeichen in Gold zum 40 x abgelegt

5. Ehrung der Funktionäre: Urkunde und Buch

MTV Bamberg Alfred Taubmann Herr Taubmann kam vom Schwimmverein im Jahr 1974 zum MTV ist bis heute Mit glied. Herr Taubmann war von 1974 bis 2014 aktiver Spieler bei der Faustball- Abteilung. Sein größter Erfolg war der Deutsche Vizemeister. Weiterhin ist Herr Taubmann seit 1974 und bis heute Trainer und Abteilungsleiter bei der Volleyballabtei lung. Von 1999 bis 2010 war er als Spielwart bei der VG tätig, ab 2010 Kassier bei der VG und seit 2017 bis heute Jugendbeauftragter der VG. Post-SV Bamberg Dr. Rudolf Kleinecke Herr Dr. Kleinecke ist seit 1985 Mitglied beim Post-SV. Seit 1993 ist Herr Dr. K. als Abteilungsleiter Tennis und seit 1995 als Ober-Schiedsrichter im Bezirk tätig.

TSG 2005 Bamberg Hans-Jürgen Halbsgut Herr Halbsgut ist seit 1966 bis heute dem Verein treu. von 1973 bis 1981 war er Trai ner der Handball-Damen des vormaligen Vereins VFL Jahn Bamberg und der HG. Von 1985 bis 1992 war er Herren-Trainer bei der HG und seit 1992 bis heute ist er als 2. Schatzmeister tätig. TSG 2005 Bamberg Harald Kobold Herr Kobold seit 1979 im Verein tätig, u.a. war er Fußballtrainer und Abteilungsleiter der Fußballabteilung, von 1994 bis 2005 war Herr K. Vizepräsident des dam. TV 1860, ab 2005 bis 2011 Vizepräsident der neu ge gründeten TSG und ist seit 2001 Präsident der TSG. Außerdem ist er seit 2011 als eh renamtlicher Trainer für den Verein tätig. TSG 2005 Bamberg Hans Jürgen Mayer Herr Mayer ist seit 1962 im damaligen TV 1860, jetzt TSG 2005, Mitglied. von 1968-1983 war er u.a. als Betreuer und Übungsleiter der Fußballabteilung tätig. Von 984 bis 1990 war er Jugendleiter beim TV 1860 und von 1988 bis 1994 Fußball- Abteilungsleiter. Von 1994 bis zur Fusionie rung im Jahr 2005 war Herr Mayer Präsident des TV 1860, seit 2005 ist er Vizepräsident der TSG 2005. TSG 2005 Bamberg Helga Rösch Blumen Frau Rösch ist seit 1960 Mitglied des Ver eins und war von 1962 bis 1966 als Übungs leiterin Turnen aktiv und von 1968 bis 2000 Übungsleiterin Allgemein. Von 1980 bis 1998 war sie außerdem Kassenwartin des HV Kreis Bamberg und ist seit 1975 bis heute! Finanzbuchhalterin des VFL Jahn und der TSG 2005 TSG 2005 Bamberg Martin Rösch Herr Rösch ist dem Verein seit 1955 und bis heute treu, u.a. von 1966 bis 1968 als Handball-Schülertrainer, von 1976 bis 1994 als Handball-Übungsleiter und als Handballschiedsrichter von 1967-1998. Von 1968 bis 1980 war Herr Rösch Handball Abteilungsleiter des VFL Jahn und der HG, 2. Vorstand des VFL Jahr war er von 1980 bis 1992 und von 1983 bis 1998 Vorsitzen der des Bayer. Handballverbands Bamberg. Seit 1992 und bis heute! ist Herr Rösch als Schatzmeister für den Verein tätig.

Sondergaben:

Aero-Club Bamberg Maximilian Dorsch Herr Dorsch erreichte bei der Weltmeisterschaft im Segelfliegen der Junioren Club Klasse den 3. Platz und errang bei der Mannschaftswertung den 1. Platz Bamberger Faltbootclub Jakob Hein Herr Hein wurde beim „Boater-Cross“ (Extrem Kanuslalom) Dritter bei der WM und 2. Dtsch. Meister. Weiterhin errang er beim Kanuslalom der Junioren im K1 den Bayer. und 2. Süddtsch. Meistertitel Böhnlein Sports Bamberg Christopher Dels Ironman-Weltmeister von Hawaii in der Amateurklasse SKC Victoria Bamberg Daniela Kicker, Corinna Kastner, Melissa Stark, Alina Dollheimer, Ioana Antal, Ines Maricic, Beata Wlodarczyk, Sina Beißer und Anne Tonat belegten beim Weltpokal im Kegeln der Damen den 2. Platz, Frau Stark und Frau Beißer wurden mit dieser Mannschaft auch Champions-League-Sieger und Deutscher Meister SKC Victoria Bamberg Harald Grätzsch und Mitja Hudovernik Herren belegten beim Weltpokal im Kegeln der Herren ebenfalls den 2. Platz und Herr Andre Nadolny wurde Champions-League Sieger im Kegeln

SG Bamberg Frau Franziska Brändlein errang bei den Special Olympics Worldgames in Abu Dhabi den 1. Platz über 1.500 m Freistil Freiwasser und den 2. Platz über 800 m Freistil Freiwasser Tauchclub Veit Hofmann, Sebastian Lange, Hannes Strautmann, Lukas und Niklas Tadda, Hannes Treiber und Andreas Weißenberger belegten bei der Unterwasser-Rugby-WM den 3. Platz Tauchclub Die Mannschaft um Markus Behringer, Ardan Füßmann, Jan und Veit Hofmann, Sebastian Hornung, Sebastian Lange, Klemens Neumüller, Michael Nosseir, Hannes Strautmann, Lukas und Niklas Tadda, Geza Toth, Hannes Treiber und Andreas Weißenberger wurden beim Championscup im Unterwasserrugby Zweiter TSG 2005 Bamberg Jonas Vincent Ritter errang bei den 12. Worlds Martial-Arts in Londen die Silbermedaille im WaShu Black Belt Musical Forms und Chinese Forms, in den Softstyle-Formen wurde er bei den German Open Zweiter und Herr Ritter wurde Deutscher Meister im SaShu Oberstufe