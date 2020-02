Einladung zum „Zukunftsforum Mobilität“ im Kolpinghaus Forchheim

Forchheim macht sich für die Zukunft mobil: Zur Stärkung der Innenstadt aber auch zur Verbesserung der Verkehrssituation insgesamt hat die Stadt Forchheim ein interdisziplinäres Planungsteam mit der Erstellung eines integrierten Verkehrskonzeptes beauftragt. Wer sich aktiv an der Entwicklung der Stadt beteiligen will, hat dazu gleich nach den Faschingsferien am Dienstag, den 03. März 2020 Gelegenheit: Dann findet um 18:30 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) das „Zukunftsforum Mobilität“ im Kolpinghaus statt, teilt das Stadtplanungsamt mit.

Im Planungsprozess wird Bürger*innen-Beteiligung großgeschrieben. Mit dem „Zukunftsforum Mobilität“ findet nun in einer frühen Planungsphase bereits die erste Veranstaltung statt, bei der sich Bürger*innen beteiligen können. Dabei können die Bürger*innen ihre Sichtweise auf die aktuelle verkehrliche Situation einbringen, in einem Workshop am Konzept mitarbeiten und einen ersten gemeinsamen Blick in die Zukunft wagen. Stadtplanerin Sonja Rube von der Münchner USP Projekte GmbH wird die Veranstaltung moderieren.

Das „Zukunftsforum Mobilität“ ist die erste von mehreren Veranstaltungen, bei der sich die Bürger im Zuge der Planerstellung beteiligen können, so Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein: „Diese integrierte Vorgehensweise ist eine einzigartige Chance, die Zukunft für Forchheim intensiv mitzugestalten. Seien Sie dabei!“

Die Grundlagenermittlung als Basis für die Planungen hat bereits begonnen und schließt nun die Sichtweise der Bürger ein. Die Beiträge und Ergebnisse des Zukunftsforums fließen in eine Stadtratsklausur ein, zu der sich die Stadträte voraussichtlich im Sommer 2020 treffen werden. Hier sollen Planungsziele und -Leitlinien festgelegt werden. Danach sind weitere Veranstaltungen mit Bürger*innen geplant. Der neue Verkehrsentwicklungsplan soll voraussichtlich bis Ende 2021 fertig werden.