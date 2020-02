Weißer Transporter im Zusammenhang mit Einbruch in Hirschaid gesucht

HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Mit einem weißen Transporter mit Ladefläche und kastenförmigen Aufbau waren vermutlich Einbrecher unterwegs, die im Verlauf des Dienstages in ein Wohnhaus in Hirschaid einstiegen. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr drangen die Unbekannten am Dienstag gewaltsam über ein aufgehebeltes Fenster in das freistehende Einfamilienhaus in der Goethestraße ein. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume nach Wertsachen und verursachten einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Ob sie etwas erbeutet haben, ist bislang noch nicht geklärt. Aufmerksamen Zeugen fiel am Dienstagnachmittag ein weißer Transporter mit Ladefläche und kastenförmigen Aufbau auf, der womöglich mit dem Einbruch in Zusammenhang steht.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 um Hinweise auf den weißen Transporter und verdächtige Personen.