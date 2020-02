VGN: Fahrradmitnahme bei sieben von 24 Freizeitbuslinien möglich

Mitten ins grüne Herz Frankens, zum Badespaß ins Seenland, auf Entdeckungstour in Burgen und Schlössern oder zu geselligen Weinfesten: Die Freizeitbuslinien des VGN bringen Tagestouristen an Wochenenden und Feiertagen in die schönsten Regionen des VGN-Gebiets. Die neuen Prospekte stellt der VGN auf der Freizeit Messe vom 26. Februar bis 1. März 2020 in Halle 9, Stand D02 vor.

Von 1. Mai bis 1. November 2020 bringen 24 Freizeitlinien Sport- und Kulturbegeisterte, Familien mit Kindern und anspruchsvolle Individualisten an ihre Ziele. In sieben von 24 Freizeitbuslinien können auch Fahrräder mitfahren. Wanderungen, Radtouren, Besichtigungen und eine gemütliche Einkehr lassen sich so mit nachhaltiger Mobilität verbinden.

Ein besonderes Jubiläum feiert in diesem Jahr der Bocksbeutel-Express (Linie 109): Seit zwei Jahrzehnten bringt er Fahrgäste an den Wochenenden von Uffenheim und Iphofen zu Schlössern, Kirchenburgen, der Weinparadiesscheune oder dem Bullenheimer Turm im Weinparadies Franken.

In dieser Saison sind die Fahrtzeiten optimiert worden: Eine wenig genutzte Rückfahrt wurde vom Mittag auf den Nachmittag verschoben.

Zusammen mit dem Weinparadies Franken, das ebenfalls seit 20 Jahren besteht, gibt es einiges zu feiern: Ein Höhepunkt sind die Gästeführertage am 23. und 24. Mai 2020 mit kurzweiligen Führungen durch die Weinberge, zu historischen Orten oder direkt im Bocksbeutel-Express. Die Gästeführer bieten diese Führungen kostenlos gegen eine freiwillige Spende an. Für Fahrgäste des Bocksbeutel- Expresses übernimmt der VGN die Spende an den Gästeführerverein.

„Paradies Pur“ lautet das Motto des neuen Weinfestes am 27. Juni. Ab 15 Uhr laden Winzer und regionale Anbieter an der Weinparadiesscheune dazu ein, mit einem DJ, Foodtrucks und einem Glas Wein den Sonnenuntergang mitten in den Weinbergen zu genießen. Um die Gäste gut und sicher nach Hause zu bringen, wird der Bocksbeutel-Express an diesem Abend ausnahmsweise zum NightLiner. Weitere Informationen dazu gibt es ab Mai unter vgn.de.

Einige weitere Verbesserungen bei den Freizeitlinien im Überblick:

Neu ist die Mitnahmemöglichkeit von Fahrrädern auf dem Fichtelgebirgs- Express II (Linie 369) zwischen Weidenberg und Bischofsgrün.

Beim Hirschbachtal-Express (Linie 499) wurde die letzte Rückfahrt um zwei Stunden nach hinten verschoben, so dass nach der Wanderung noch Zeit für eine Einkehr bleibt.

Im Fränkischen Seenland wurde eine zusätzliche attraktive Umsteigemöglichkeit von Gunzenhausen nach Spalt und zurück eingerichtet.

Der beliebte Trubachtal-Express (Linie 229), der von Gräfenberg über Thuisbrunn, Egloffstein und Obertrubach nach Gößweinstein fährt, ist in dieser Saison wieder planmäßig unterwegs, ohne Behinderung durch eine Baustelle.

Der Gottesgarten-Express (Linie 1230) ist nur an Sonn- und Feiertagen unterwegs. Als Ergänzung zu dieser Freizeitbuslinie ins Kleinziegenfelder Tal gibt es an allen Tagen noch weitere Fahrtmöglichkeiten mit den Rufbuslinien 1231 und 1234. Die Fahrt muss mindestens eine Stunde vor der jeweiligen Abfahrtszeit bestellt werden. Anders als beim Freizeitbus ist hier keine Fahrradmitnahme möglich.

Folgende Freizeitbuslinien bieten die Mitnahme von Fahrrädern an:

Fichtelgebirgs- Express I (Linie 329) und II (Linie 369)

Gottesgarten-Express (Linie 1230)

Steigerwald-Express (Linie 990)

Kanal-Altmühl-Express (Linie 515 und 520)

Gredl-Express (Linie 636).

Wer mit einem E-Bike oder einer größeren Gruppe unterwegs ist, sollte sich vorab über die Mitnahmemöglichkeit informieren. Die Rufnummern der jeweiligen Verkehrsunternehmen sind im Prospekt zu finden.

Die 24 Freizeitbuslinien sind in elf Prospekten zusammengefasst. Sie enthalten neben den Fahrplänen jeweils eine kurze Beschreibung der angefahrenen Orte, Tipps zu Einkehrmöglichkeiten und Hinweise auf zur Route passende Freizeittipps. Unter vgn.de/freizeitlinien stehen sie auch zum Download zur Verfügung. Der Gesamtfahrplan erscheint kurz vor dem Start der Freizeitlinien Ende April.