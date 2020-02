R.I.O.!-Tour macht Station in Bamberg – Heimspiel für I SAW MEDUSA

Fünf vielversprechende Nachwuchs-Acts aus Oberfranken gehen im Rahmen des Festivals R.I.O.!- Rock in Oberfranken im Februar gemeinsam auf Clubtour. Mit dabei sind in diesem Jahr die Coburger Formation Pantsdown, Bauschaum aus Hof, I SAW MEDUSA aus Bamberg und WORB aus Bayreuth. Als Special Guest tritt der Kulmbacher Sänger VINZ auf. Am Donnerstag, den 27. Februar, kann man sie ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt im Live Club erleben.

Insgesamt fünf R.I.O.!-Gigs stehen im Februar im Kalender der Bands: in Coburg (21.2.), Bayreuth (22.2.), Bamberg (27.2.), Lichtenfels (28.2.) und beim Your Stage Festival in Hof (29.2.) zeigen die oberfränkischen Nachwuchsbands, was sie können. In regionalen Vorentscheiden wurden im Oktober die besten neuen Bands der oberfränkischen Szene gesucht, nun gehen diese vier Bands also gemeinsam auf R.I.O.!- Clubtour. Höhepunkt der Tour ist in diesem Jahr erneut das finale Konzert beim Your Stage Festival in Hof am 29. Februar 2020. Dort werden in der Freiheitshalle über 2500 Rockfans erwartet.

In erster Linie geht es für die Musiker darum, sich dem Publikum zu präsentieren und Erfahrung zu sammeln. „Nach jedem Auftritt gibt es für die Bands Feedback und Tipps, wie sie sich professioneller präsentieren können“, erklärt Samuel Rauch, Popularmusik- beauftragter des Bezirks Oberfranken, die Idee hinter dem R.I.O.! -Konzept. Zudem spielen die Bands um den Titel „Oberfrankens Band des Jahres 2020“. Das Publikum votet nach jedem Konzert für seinen Favoriten.

Der Eintritt zu den Clubtour-Konzerten ist frei. „Der Bezirk Oberfranken möchte der Bevölkerung damit die Gelegenheit geben, die besten Nachwuchsbands bei freiem Eintritt live zu hören“, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Die Termine der Clubtour im Einzelnen:

Freitag, 21.02. Coburg, Domino, 20 Uhr

Samstag, 22.02. Bayreuth, Das Zentrum, 20 Uhr

Donnerstag, 27.02. Bamberg, Live Club, 19:30 Uhr

Freitag, 28.02. Lichtenfels, Paunchy Cats, 20 Uhr

Samstag, 29.02. Hof, Your Stage Festival, Freiheitshalle, ab 15 Uhr

Das Your Stage Festival in Hof kostet 5 Euro Eintritt im Vorverkauf.

Zu den Bands der R.I.O.!- Clubtour 2020:

Bauschaum

Benannt nach der verschollenen Symphonie Beethovens, feilt diese Band mit großer Ernsthaftigkeit und Engagement an ihrem kurz bevorstehenden internationalen Durchbruch. Auch wenn sie ihre Musik bierernst nehmen, sind die drei Hofer auf dem Boden und für ihre zahlreichen Fans nahbar geblieben. Bauschaum, das sind drei sympathische Chaoten, drei gute Musiker und jede Menge Blödsinn. Lyrisch zwischen Wölfi und Goethe. Spielerisch zwischen Hendrix und Kotzreiz.

I Saw Medusa

Hoch-energetischer Heavy-Rock. Aufbauend auf Stilmitteln aus Stoner, Sludge, Blues und Grunge erschafft sich die Band einen ganz eigenen Sound, der Härte und Melodie vereint. I Saw Medusa verstehen es, die Zuhörer mittels eingängiger Hooklines und sphärischmelodischer Sounds abzuholen und auf einem wilden Ritt bis in die Gefilde des Hard Rock – gewürzt mit Scream- und Growelementen – zu begleiten.

Pantsdown

Kreative Rock Riffs, kombiniert mit progressiven Elementen und einer mächtigen Stimme. Das Trio aus Coburg verbindet in seinen Songs modernen Alternative mit kernigem Rock- Sound und einem außergewöhnlichen Gesang. Progressive Einflüsse sind dabei deutlich zu hören. Somit haben sie ihren Musikstil kurzerhand „Prockternative“ getauft.

Worb

Inspiriert von der Ästhetik einer sauber durchtanzten Nacht in einem dunklen Club spielen „Worb“ aus Bayreuth instrumentale Tracks mit dem Anspruch, die Menschen zum Tanzen und Träumen zu bringen. Mit moduliertem Saxophon, synthigem Keyboard und tiefem E-Bass werden groovige Drumbeats garniert. Das große Ziel: athmosphärisches Elektrofeeling live zu reproduzieren und dabei als Band alles rauszuholen.

Special Guest: VINZ

Seine Stimme, seine akustische Gitarre und rockige Songs – so präsentiert sich Vinzenz Ständner aus Kulmbach dem R.I.O.!- Publikum. Seit 3 Jahren schreibt der 17-Jährige eigene Songs. Als „VINZ“ war der Musiker in diesem Jahr bereits beim Altstadtfest im Oberhacken und am Weißen Turm zu hören.