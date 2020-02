Kommunikationstraining für Paare in Thurnau

„Wir können streiten, ohne uns zu verletzen“

Das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte lädt in Zusammenarbeit mit dem Erzbistum Bamberg, den evangelischen Dekanatsbezirken Kulmbach und Thurnau sowie dem CVJM Kasendorf am 14.3. und 28.3.2020 (jeweils samstags von 9.30 bis 17.30 Uhr) zu einem Kommunikationstraining für Paare ein: Ein Partnerschaftliches Lernprogramm (EPL). Dieser Kurs eignet sich sowohl für jüngere Paare und als auch für Paare mit langjähriger Beziehung. Er findet im Kirchlich-Diakonische Zentrum Lichtblick, Hutschdorfer Str. 2, in Thurnau statt. Anmeldungen sind ab sofort beim Kursleiter Volkmar Schulze, Tel. 09228/8423, per Mail cvjm@kirche-kasendorf.de oder auf den Webseiten www.epl-kek.de oder www.ebw-oberfranken-mitte.de möglich.

Das Geheimnis einer dauerhaften, zufriedenstellenden Beziehung ist eine gute Kommunikation. Ein gutes Kommunikationstraining senkt die Trennungsrate. EPL vermittelt die bewährten, beziehungsfördernden Ergebnisse der Kommunikationsforschung durch zertifizierte Trainer/innen. Dabei werden je fünf einfache Regeln für das „Sprechen“ und das „Zuhören“ trainiert, mit denen Gespräche viel konstruktiver geführt werden können. Die Partner/innen lernen sich besser auszudrücken und aufmerksamer zu zuhören. Das Verständnis füreinander wächst. Die Qualität der Gespräche wird verbessert. Die Paare können auf diese Weise Streitgespräche führen, ohne sich gegenseitig zu verletzen.

Bei EPL-Kursen werden in der Gruppe allgemeine Informationen zur gelingenden Kommunikation vermittelt. Doch jedes Paar trainiert für sich alleine an vorgegebenen und eigenen Themen in einem eigenen Raum. Sie werden dabei von den Trainern/innen begleitet und gecoacht.