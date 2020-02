Forchheimer OB-Kandidat Udo Schönfelder informiert in Reuth

Der Oberbürgermeisterkandidat der CSU in Forchheim Udo Schönfelder und die CSU Reuth laden recht herzlich die Bevölkerung zum Dialog mit ihnen in Reuth ein. Informationspunkt ist in der Georg-Büttel-Str. gegenüber dem Pfarrsaal am Sonntag, 23.02.2020 um 10.00 Uhr stellt er sein Programm für die Zukunft Forchheims vor und möchte mit den Mitbürgern anschließend darüber diskutieren. Alle Anwesenden können sich auch durch ausliegendes Informationsmaterial einen Überblick über die CSU Stadtratskandidaten in Forchheim und deren Schwerpunkte verschaffen.