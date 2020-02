Eckentaler Rathaus bei der Digitalisierung auf der Zielgerade

Eckentaler Rathaus im Bereich Digitalisierung bestens aufgestellt:

Gesetzlich vorgegebene Digitalisierung bis 2022 nahezu erfüllt

Eckental/Rathaus

Bis 2022 alles digital – worum es geht

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) von 2017 hat die Regierung den Verwaltungen ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Denn bis 2022 sollen sämtliche behördliche Dienstleistungen für Bürger und Unternehmer digital über Online-Portale zugänglich sein.

Dabei geht es vor allem um die nutzerfreundliche Digitalisierung, die den Bürgerinnen und Bürgern einen umfassenden 24-Stunden Service zu ihren Dienstleistern in der Verwaltung erlaubt.

Markt Eckental – vorbildhaft in Sachen Online mit Verwaltung und Einrichtungen

Der Markt Eckental hat in den letzten Jahren sehr viel Geld in die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe gesteckt und kann so eine große Anzahl an Online-Abläufen den Bürgern anbieten. Um allerdings die Digitalisierung in den Rathäusern weiter voranzutreiben, muss die Regierung noch öffentlich-rechtliche Hindernisse abbauen, sonst sind den Verwaltungen im Zuge der allseits gewünschten Digitalisierung die Hände gebunden.

Der Markt Eckental wird seine ohnehin starken Online-Kapazitäten weitervorantreiben und dabei wieder die laufenden Förderprogramme bestmöglichst ausschöpfen, um den eigenen Etat im Sinne einer achtsamen Finanzpolitik entsprechend zu schonen.

Hier finden Sie eine laufend zu ergänzende Liste der aktuellen ONLINE-Möglichkeiten im virtuellen Rathaus für unsere Bürgerinnen und Bürger:

Kindertageseinrichtungen

Online Kindergartenplatz-Anmeldung

Fundsachen

Onlinesuche Fundgegenstände (bayernweit)

Wasser- und Kanalabrechnung

Online Wasserzählereingabe

Einwohnermeldeamt

Einfache Melderegisterauskunft

Passabfrage

Online-Antrag Einfache Meldebescheinigung

Online-Antrag Erweiterte Meldebescheinigung

Online-Antrag Übermittlungssperre

Online-Antrag Gewerbezentralregister

Online-Antrag Führungszeugnis

Verlusterklärung eines Dokumentes

Umzug

Zuzug

Abmeldung Nebenwohnung

Statuswechsel Haupt-/Nebenwohnung

Im Zusammenhang mit Wahlen

Bewerbung als Wahlhelfer

Online-Antrag Briefwahlunterlagen

VHS

Online-Anmeldungen für Kurse mit Online-Zahlungsmöglichkeit

Pressemitteilungen

Homepage www.vhs-eckental.de

Online-Kurskatalog

Jugendbüro

Online-Anmeldung Ferienprogramm

Ansonsten unsere allgemeinen Informationen, Öffnungszeiten, Veranstaltungen auf den Markt Eckental-Seiten unter www.jugendbuero.eckental.de, www.gleis3.eckental.de, www.postclub.eckental.de und www.jc-consequence.eckental.de

Veranstaltungen im Veranstaltungskalender auf der Markt Eckental-Homepage

Pressemitteilungen

Facebook-Seiten

Instagram

Bücherei

Online-Medienauskunft

Onleihe: Ausleihe von digitalen Medien (Bücher und Hörbücher)

Brockhaus: Enzyklopädie, Jugendlexikon, Kinderlexikon und Schülerhilfe kostenfrei mit gültigem Leseausweis

frankenfindus: Fernleihbestellung im Bibliotheksverbund

in Kürze umgesetzt: freegal: Musik- und Hörbuch-streaming und Download

Facebookseite

Pressemitteilungen

Internetseite der Gemeindebücherei www.gemeindebücherei.eckental.de

Neujahresempfang und künftig weitere Feste

Online-Anmeldung

Mängelmeldung

Online-Mängelmeldung (Rathaus allgemein)

Ratsinformationssystem

digitale Sitzungsunterlagen für Gremiumsmitglieder und Bürgerinformationen

Amtliche Informationen und Pressemitteilungen

digitale Amtsblätter des Marktes und Landkreises (digital)

Satzungen und Verordnungen

Online finden sie sämtliche Pressemitteilungen/aktuelle Meldungen des Marktes Eckental

Wirtschaft und Vereine

digitales Vereinsverzeichnis mit Veranstaltungskalender

digitales Branchenverzeichnis

Außerdem finden Sie wie immer aktuelle Informationen aus dem Markt Eckental rund um die Uhr und bequem von zuhause oder von unterwegs aus auf der www.eckental.de, die Ihnen auch als mobile Website für Ihr Smartphone oder das Tablet zur Verfügung steht!