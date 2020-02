Vortrag im Ebermannstädter Hasenbergzentrum: „Winter am Polarkreis“

Der Kulturkreis Ebermannstadt lädt am Donnerstag, den 20. Februar um 19:30 Uhr in das Hasenbergzentrum, Feuersteinstr. 11 zu einer Bildershow ein. Sepp Martin zeigt Fotographien von seiner winterlichen Reise zum Polarkreis.

5.000 km waren die Martins mit ihrem Auto auf schnee- und eisbedeckten Straßen in Finnland, Schweden und Norwegen unterwegs. Durch tief verschneite Wälder führte sie ihr Weg erst nach Kuontivaara in Nord-Finnland. Dort wanderten sie durch den Tiefschnee zu den Stromschnellen im Oulanka Nationalpark – die Bären schlafen ja um diese Zeit. Sie besuchten eine Samenfamilie auf ihrer Rentierfarm und fuhren in Schweden auf einem großen Hunde-Gespann mit. Über vereiste Passstraßen erreichten sie in Norwegen die Husky-Farm in Innset und bewunderten in Schweden in Jukkasjärvi die bizarre Schönheit des Eishotels. Bei – 39° Celsius Außentemperatur konnten sie sich bei -8° in den fantasievoll gestalteten Eisräumen aufwärmen.

Der Eintritt ist frei!