Vorankündigung 11. „Kramp Run“ in Gaustadt

Bereits zum 11ten Mal jährt sich am 8. März der Kramp Run. Schirmherr ist wie in den vergangenen Jahren Bürgermeister Dr. Christian Lange. Nachdem sich bei den zurückliegenden Austragungen u.a. zahlreiche Triathlonprofis duelliert haben, wartet auf die Teilnehmer eine Neuerung: Im Rahmen des Hauptlaufes um 14:15 Uhr wird die Oberfränkische Meisterschaft im 10 km Straßenlauf ausgetragen, so dass mit einem spannenden Hauptrennen zu rechnen ist. In den vergangenen 2 Jahren waren die Läufe bereits im Vorfeld ausgebucht und 4 Wochen nach Anmeldestart in diesem Jahr konnten die Veranstalter schon über 250 Anmeldungen verzeichnen, deshalb nicht zu lange warten, denn die Teilnehmerzahl im Hauptlauf ist auf 800 begrenzt.

Neben dem Hauptlauf über 10 km, gibt es wieder den Hobbylauf über 5 km, den Schülerlauf mit 2,5 km sowie den Bambinilauf über eine Distanz von 400 Metern, der sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Beginn der Veranstaltung mitten auf der Gaustadter Hauptstraße ist um 12 Uhr mit dem Schülerlauf.

Die ersten 100 Anmeldungen beim Hobbylauf und die ersten 600 Anmeldungen beim Hauptlauf erhalten ein hochwertiges Funktionsshirt garantiert. Auch die Schüler/innen und Bambinis kommen hier nicht zu kurz. Alle Teilnehmer/innen können sich wie jedes Jahr über eine reichhaltige Zielverpflegung freuen und für Unterhaltung an der Strecke ist auch gesorgt. Auch besteht in diesem Jahr wieder die Möglichkeit sich nach dem Hauptlauf in der Physiotherapeutischen Praxis von Eva Maria Bauer massieren zu lassen. Im nahegelegenen Sängerheim in der Aufbaustraße, wird für das leibliche Wohl gesorgt. Hier finden auch nach den Läufen die Siegerehrungen in den verschiedenen Kategorien statt.

Während der Veranstaltung ist die Gaustadter Hauptstraße von 11:00 bis 16:00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung findet über den Cherbonhof statt.

Anmeldeschluss ist der 04.03.2020. Nachmeldungen, sofern nicht ausgebucht, sind im Sängerheim am Samstag von 10:00 – 13:00 Uhr und bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufes am Wettkampftag möglich. Hierfür wird eine Nachmeldegebühr von 3,-€ erhoben.

Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt im Sängerheim am Samstag von 10 – 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

Die Triathlonabteilung der DJK Teutonia Gaustadt wünscht allen Läuferinnen und Läufern viel Erfolg.

Michaela Rümmer

Infos unter www.kramprun.de