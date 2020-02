Fußball-Hallenturnier um den Bamberger Domreiter-Hallencup 2020 am Sonntag ab 14 Uhr

Am kommenden Sonntag, 23. Februar, steht für den FC Eintracht Bamberg der Hallenfußball im Mittelpunkt. In der Sporthalle am Georgendamm veranstaltet der FCE sein Hallenturnier um den Domreiter Hallencup 2020. Dabei spielen sechs Mannschaften um den Turniersieg. Neben dem FC Eintracht Bamberg und dessen Traditionsmannschaft nehmen auch der FC Oberhaid, der SV Memmelsdorf, der TSC Bamberg und der SV Jena Zwätzen teil. Beginn ist um 14:00 Uhr. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten. Ermittelt wird der Turniersieger nach der erzielten Punktausbeute. Die Georgendammhalle befindet sich in Bamberg, Georgendamm 2. Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus direkt an der Halle.

Der Spielplan zum Herunterladen (PDF, 120KB)