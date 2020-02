Der Neunkirchener Carnevalsverein zündete eine Faschingsrakete mit viel Witz und Gardetanz

Es war schon ein imposantes Bild als gleich zu Beginn sämtliche Akteure der Prunksitzung mit Elferrat, Gardemädchen, Tanzmariechen und Co. sich auf der in der Mehrzweckhalle aufgebauten Bühne aufreihten und sich dem Publikum präsentierten. Präsident Steffen Habel und Sitzungspräsident Heiko Dirks begrüßten die zahlreichen Gäste in der sehr gut gefüllten Mehrzweckhalle. Den Auftakt des Showprogramms gestaltete die Jugendgarde mit ihrem Gardetanz. Die Trainerinnen Anke Ploß, Jasmin Mirsberger und Jacqueline Fischer hatten mit ihren Gardemädels in den letzten Monaten wieder ganze Arbeit geleistet und hart an ihrer Choreographie gearbeitet. Das Resultat konnte sich sehen lassen. Die 29 Mädels legten einen tollen Tanz aufs „Parkett“. Danach dann ein weiteres Highlight der diesjährigen Prunksitzung.

Der Neunkirchener Carnevals Verein kann mit Finja Kirsten (8) und Emma Habel (7) auf gleich zwei Tanzmariechen zurückgreifen, die trotz ihres jungen Alters bereits seit 2016 auf der Bühne standen. Ihren Tanz meistersten die beiden jungen Mädchen sehr gut und machten ihre Trainerinnen Lisa Forster, Laura Grau und Nina Fischer mit ihrem Auftritt sehr stolz. Danach war dann „Beinarbeit“ gefragt. Das „Beinballett“ um Jutta Hertel, Peter Hertel, Vanessa Polster, Max Fischer und Steffen Mirsberger, von denen bei ihrem Auftritt wirklich nur maskierte Beine zu sehen waren, hatten mit ihrer Idee ihre Beine in kleine, tanzende Puppen umzufunktionieren, die Lacher auf ihrer Seite.

Dass der Gardetanz keine reine Frauendomäne ist, zeigte die „Boygroup“ des Vereins, die ihren Tanz unter das Motto „Junge Wilde Ghostbusters“ stellten. Neben anmutigen Gardetänzen standen auch immer wieder verschiedene Sketsche auf der Programmfolge. Ingrid Schönmüller und Kerstin Städtler zeigten, wie sich ein Dialog anhören könnte, wenn eine urige fränkische Bäuerin auf eine Klimaaktivistin trifft. Sein großes Pfund mit dem der Carnevalsverein in Neunkirchen „wuchern“ kann, ist die Tanzsportabteilung, denn da wird unter der Leitung von „Headcoach“ Ingrid Habel Jahr für Jahr tolle Arbeit geleistet. Auf eine Zeitreise zurück in die 60er Jahre, ins Zeitalter der Flower-Power-Zeit, luden die 25 Mädels der Kindergarde ein.

Unter Betreuung ihrer Trainerinnen Pia Liehmann, Corinna Andert, Johanna Stengl, Paula Dietz und Annika Kramer zeigten die Gardemädchen der Kindergarde als Hippies verkleidet einen sehr sehenswerten und mitreißenden Schautanz. Kann man einen ganzen Sketch nur über eine kaputte Schreibmaschine machen? Der NCV hat das bewiesen.

Im Sketch „Schreibmaschine“ standen mit Luisa Kirsten und Björn Kirsten ein „Vater-Tochter-Gespann“ gemeinsam auf der Bühne und diskutierten – sehr zur Freude des Publikums darüber – was es für Folgen nach sich zieht, wenn bei einem solchen Gerät „der Buchstabe F hängt“ und was dann im Nachgang für lustige Wortkonstellationen dabei herauskommen könnten. Tanzmariechen haben viele Faschingsvereine, aber der NCV hat mit Pauline Zantop eine ganz „besonderes Exemplar“. Pauline zeigte nämlich einen Showtanz rund um das Thema „Harry Potter“. Eine gelungene Idee, was die Trainerinnen Laura Grau, Lisa Forster und Nina Fischer gemeinsam mit Pauline erarbeitet hatten. Pauline, die heute 16jährige, tanzt bereits seit zehn Jahren und das stellte sie in ihrem Tanz auch eindrucksvoll unter Beweis. Dass es in der heutigen Zeit Männer nicht immer leicht mit Frauen haben, war Thema der Talkrunde mit Markus Kraft, Linda Schulze, Benni Hoell und Heiko Dierks. Die illustre Runde beschäftigte sich mit der Frage was es in der heutigen Zeit bedeutet ein Mann zu sein. Der Schautanz der Jugendgarde stand in diesem Jahr unter dem Motto „Astronauten“.

Die Garde entführte die Besucher zu einer „Weltraum-Mission“. In ihren schicken Show-Kostümen trotzten die Mädchen den Gesetzen der Schwerkraft und präsentierten einen eindrucksvollen Showtanz. Apropos Kostüme: Im Anschluss an den Showtanz wurde NCV-Urgestein Ingrid Habel, die die komplette Tanzsportabteilung seit Jahren unter sich hat, für ihre großen Verdienste um den Fasching in Neunkirchen durch Erstem Bürgermeister Heinz Richter geehrt. In dieser Zeit fertigte die gelernte Schneiderin auch über 2200 Kostüme für den Verein, wie Richter in seiner Laudatio verraten hatte. Auch die Trainerinnen der Garden erhielten für ihre ehrenamtliche Arbeit ein Dankeschön. Nach der Pause eröffnete traditionell die Große Garde, der ganze Stolz des Vereins, den zweiten Teil des Showprogramms. Die 28 jungen Damen tanzten unter der Anleitung von Kathrin Kirsten eine schöne Choreographie. Wie es sich anhören könnte, wenn Wochentage auch mal eine Therapie brauchen, weil der Dienstag auch gerne mal ein Samstag wäre, zeigten Lena Habel, Pia Liehmann, Markus Kraft, Linda Schulze, Björn Kirsten, Tobis Pröll und Georg Ortegel. Sie gaben Einblicke in die „Therapiegruppe Wochentage“. Im Anschluss wirbelte Tanzmariechen Merle Prechtl mit einem grazilen Tanz über die Bühne, gespickt mit einer Vielzahl von Akrobatik-Elementen. Nachdem kurzfristig vor der Sitzung die nächste Akteurin einen Tag vor der Prunksitzung krankheitsbedingt ihren Auftritt absagen musste, sprang Präsident Steffen Habel in die Presche und machte als Büttenredner seine Sache sehr gut. Beim nächsten Programmpunkt blieb – gerade beim weiblichen Publikum – kein Auge trocken, denn die „Bösen Jungs“, quasi das Männerballett der Neunkirchener tanzten, in entsprechenden Kostümen zu einem Abba-Medley.

Als Präsident Steffen Habel nach dem vielumjubelten Tanz feststellte, dass die Männer immer noch viel Kondition hatten, ließ er kurzerhand, sehr zur Freude des Publikums, aber zum Leidwesen so manchen Tänzers in der Gruppe, den kompletten Tanz nochmals tanzen. Doch damit nicht genug: Als Habel dann im Anschluss von der Tanzformation noch einforderte noch eine Zugabe zu tanzen, drehte das Männerballett den Spieß rum und verpflichtete Habel zum Mittanzen. Der Präsident machte dabei eine sehr gute Figur. Den besten Wortbeitrag an diesem Abend, bei dem die Akteure auch die meisten Lacher auf ihrer Seite hatten, war der Sketsch „Schorsch und der Bürgermeister“. Andrea Derfuß und ihr Bühnenpartner Walter Thon hinterließen strapazierte Bauchmuskeln. „Zum Schießen“ auch die Stelle im Sketch an der sich die Hose von Walter Thon überraschend verselbständigte und die beiden Akteure dadurch selbst ins Lachen kamen. Bunt und traumhaft wurde es dann im Anschluss auf der Bühne.

Der Frauentanz – bestehend aus aktiven Frauen des NCV – trug in diesem Jahr das Motto „Einhörner“ und so ritten auch eine Vielzahl an Einhörnern in die Mehrzweckhalle ein. Bevor dann am Ende die große Polonaise auf der Programmfolge stand hatte die Große Garde mit ihrem Showtanz „Zirkus“ noch einen grandiosen Auftritt. Am Ende muss man sagen: „Danke NCV für über vier Stunden gute Faschingsunterhaltung“ und auf ein Wiedersehen in der kommenden Faschingssaison, denn nach dem Fasching ist bekanntlich vor dem Fasching und im April beginnen schon die Gardetrainings für die nächste Session. Alexander Hitschfel