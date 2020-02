Sprechende Mauern. Gebautes Kulturerbe in Bad Berneck

Der beliebte Redner Adrian Roßner konnte zu einem weiteren Vortrag über das Kulturerbe in Bad Berneck am Freitag, 28. Februar um 20 Uhr gewonnen werden. Als ausgewiesener Kenner der Region beleuchtet der Referent für Heimat- und Brauchtumspflege des Fichtelgebirgsvereins unterhaltsam und kurzweilig dieses Kapitel der Regionalgeschichte. Betrachtet man sich „die Geschichte“ neigt man dazu, in erster Linie die großen Entwicklungen in den Mittelpunkt zu rücken und dabei oftmals zu vergessen, dass sich auch im Kleinen, dem regionalen Raum, viel Spannendes zugetragen hat. Um eben jene lokalen Geschichten zu betrachten, muss man oftmals Umwege gehen, da relativ wenig davon in den Chroniken niedergeschrieben steht. Beredte Zeitzeugen können die historischen Bauwerke sein, die auch in Bad Berneck bis heute interessante Einblicke in die Vergangenheit der Stadt ermöglichen: Vom Mittelalter über den aufkeimenden Tourismus des 19. Jahrhunderts soll versucht werden, die Mauern der Häuser zum Sprechen zu bringen. Auch, um sich damit der Frage zu nähern, wie mit diesem gebauten Kulturerbe, das die Bernecker Identität verkörpert, umgegangen werden kann. Veranstaltet wird der Abend vom Verein KuKuK e.V. und Evangelischem Bildungswerk. Veranstaltungsort ist der KuKuK Bad Berneck. Eintritt 3 Euro.

Weitere Infos unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.