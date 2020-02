Fotoausstellung im Deutschen Kameramuseum mit Werken des Bayreuther Wagner-Sängers Jukka Rasilainen

International gefragter Opernstar zeigt 2020 seine HDR-Landschaftsbilder in Plech

Prominenter Besuch im Deutschen Kameramuseum: Zur Vorbereitung seiner Fotoausstellung mit faszinierenden HDR-Fotografien aus Taiwan und der Gegend um Bayreuth besuchte der finnische Bass-Bariton Jukka Rasilainen auf Vermittlung seines Bayreuther Freundes und Plecher Museumsmitarbeiters Thomas Wanka das fotohistorische Museum im fränkischen Plech und ließ sich von Museumsleiter Kurt Tauber die Exponate erläutern.

Die Ausstellung wird am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, 11 Uhr, beginnen. Jukka Rasilainen (55), geboren in Helsinki, studierte Gesang in Rom und in seiner Heimatstadt. 1983 folgte ein erstes Engagement bei den Opernfestspielen in Savonlinna. 1985/86 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich; anschließend Engagements an den Bühnen in Dortmund und Krefeld-Mönchengladbach. Seit 1993 ist der mit Wagner-Rollen berühmt gewordene Bass-Bariton durch einen Residenzvertrag an die Sächsische Staatsoper Dresden gebunden. Gastspiele führten ihn unter anderem ins Festspielhaus Bayreuth, an die Nederlandse Opera in Amsterdam, die Opéra de Bastille in Paris, das Royal Opera House Covent Garden in London, die Deutsche Oper in Berlin, die Staatsoper Berlin, die Staatsoper Hamburg, die Nationaloper Helsinki und die Staatsoper Wien. Weitere Engagements hatte er auch unter anderem in Los Angeles, Taiwan, Stockholm, Zürich Tokio und Helsinki. Rasilainen: „Ich hatte dort zwischen den Auftritten überall viel Zeit, meiner Leidenschaft des Fotografierens zu frönen.“

Rasilainen, der in Dresden wohnt und sich privat häufig in Bayreuth aufhält, debütierte 2005 bei den Bayreuther Festspielen in der Titelpartie „Der Fliegende Holländer“ und sang dort in den folgenden Jahren Amfortas in Schlingensiefs „Parsifal“, Kurwenal in der Marthaler-Inszenierung von „Tristan und Isolde“ und Telramund in der Neuenfels-Inszenierung von „Lohengrin“, sowie als Hans Sachs, Kurwenal, Telramund, Gurnemanz und Daland in der Bayreuther Festspiel-Kinderoper. Zur Vernissage in Plech ist Rasilainen aufgrund Engagements im Ausland verhindert, er wird aber anlässlich einer Midissage (Termin noch unbekannt) später selbst durch seine Landschaftsaufnahmen führen.