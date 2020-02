Forchheim: Milena Stefanova und Hans Rosemann Bayerische Meister im Karate

Mit einer ganz starken Leistung des 1.Shotokan Karate Zentrums Forchheim gingen am Sonntag die Landemeisterschaften des Bayerischen Karate Bundes in der Forchheimer EGF Halle zu Ende.

Eine beeindruckende Veranstaltung, die über das gesamte Wochenende eine nahezu perfekte Bühne für die Athleten aus ganz Bayern bereitgestellt hatte. Die Leistungen der einzelnen Protagonisten hatten an diesen zwei Tagen dann auch ein entsprechend hohes Niveau und waren letztlich auch der Lohn für die vielen Helfer die in Forchheim für eine reibungslose Meisterschaft sorgten.

Sage und schreibe zehn Medaillen konnten die Forchheimer Karatekas erkämpfen und darüber hinaus mit Milena Stefanova bei den Junioren in Kumite und Hans Rosemann bei den Masters in Kata, jeweils einen Landesmeister stellen.

Aber auch die weiteren Kämpfer der Forchheimer konnten mit herausragenden Leistungen weitere Highlights setzen. In Kumite in der Kategorie Jugend, Rosen Stefanov mit Silber, Nova Lowry die einen sehr harten Kampf bestreiten musste, mit Bronze und Amelie Hagitte, die ebenfalls mit hohem Einsatz gekämpft hatte und auch die Bronzemedaille holte.

Bei den Masters konnte sich das Kata Team des 1.SKZ mit Charlie Gittelbauer, Andreas Polster und Hans Rosemann gegen starke Konkurrenz, den 2.Platz sichern. Andreas Polster der auch in Kata Einzel im Einsatz war, holte sich mit einer herausragenden Kata ebenfalls Silber. Dr. Stefan Metzger, der nach seiner Rückkehr aus den USA wieder für die Forchheimer im Einsatz ist, konnte sich in Kata den dritten Platz erkämpfen. Marwan Ahmad, der Forchheimer Neuzugang, zeigte gleich im ersten Wettkampf für das 1.SKZ was in ihm steckt. Sowohl in Kata als auch in Kumite erreichte Ahmad jeweils den dritten Rang. Mit der unermüdlichen Trainingsarbeit der Leistungstrainer Silvia Schnabel und Charlie Gittelbauer, entwickeln sich die Forchheimer Karatekas mehr und mehr zu einem der Spitzenvereine in Bayern.

An diesem Wochenende haben die Forchheimer unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind eine derart große und anspruchsvolle Veranstaltung mit einer Präzision über die Bühne zu bringen, die nach übereinstimmender Aussage alles Verbands Verantwortlichen, ihresgleichen sucht. Die vielen Helfer, die selbstlos ihre Arbeit rund um die Wettkämpfe verrichteten, verdienen allerhöchste Anerkennung.

Dass dann zur Siegerehrung der Schirmherr dieser Wettkämpfe, Umweltminister Thorsten Glauber, den Siegern die Medaillen überreichte, war dann ein überaus würdiger Abschluss der Bayerischen Karate Meisterschaften.