Februar-Karate-Lehrgang in Weilersbach

Aus allen Himmelsrichtungen kamen Karateka angereist, um unter der Schirmherrschaft der SV Gloria Weilersbach an einem ganztägigen Okinawa-Karate-Lehrgang teilzunehmen. Von Klein bis Groß von Jung bis Alt lernten alle von Helmut Stadelmann und Fr. Sabrina Hofmann. In unserem Unterricht verbinden sich traditionelles Okinawa Karate mit modernen Elementen. So war von kämpferischen Spielen, bis hin zum klassischen und ernsthaften Karate, für jeden etwas dabei. Ein paar Tränen flossen auch, aber das machte der Spaß wieder weg. So kämpften dann die Kleinsten, Mittleren, die Großen und gingen nach 7 Stunden alle erschöpft und zufrieden in ihr Wochenende.

Weitere Informationen unter: www.karatekampfkunst.de