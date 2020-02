Die Basketballer der DJK Eggolsheim melden sich im Abstiegskampf zurück

Nach einer starken zweiten Halbzeit besiegen die Basketballer vom Eggerbach die Regitztal Baskets 2 (64:55) und bewahren sich so die Chance auf den Klassenerhalt.

Am vergangenen Samstag stand das Derby gegen die zweite Mannschaft der Regnitztal Baskets auf dem Programm. Doch für die Mannschaft um Kapitän Julian Roppelt ging es um viel mehr als nur Prestige – denn mit einem Sieg konnte man den Anschluss an die anderen Mannschaften wahren und den Abstiegskampf noch einmal spannend machen.

Der Spielbeginn gestaltete sich aber schwierig. Mit 0:7 starte man in das Spiel, bevor Jakob Kessler die ersten Punkte für die DJK auf die Anzeigentafel brachte. (2:7, 3.) Die Regnitztaler versuchten vor allem über den Zug zum Korb zu punkten und man hatte große Schwierigkeiten dies ohne Fouls zu unterbinden. Mit zwei Dreiern durch Kessler und Domes fand man aber ins Spiel und der Rest des ersten Viertels gestaltete sich genauso ausgeglichen, wie der Score (16:16, 10.).

Der Start ins zweite Viertel verlief besser und man konnte sich durch Nico Winkler am Brett und durch einen Hagen Rothe-Dreier eine kleine Führung erspielen. (23:20, 14.) Doch ein Dreier durch Simon Lauer ließ das Spiel wieder kippen und jetzt offenbarte sich erneut die Schwäche sauber zu verteidigen. Gerade Florian Hager zeigte der Eggolsheimer Defense ihre Grenzen auf und markierte mit zehn Punkten eine erneute Führung für die Gäste, aus dem gerade einmal zehn Kilometer entferntem Strullendorf. (27:36, 20. Minute) Eine Rangelei zwischen Simon Lauer und Felix Hümmer sorgte für ein unschönes Ende der ersten Halbzeit, in deren Folge Hümmer disqualifiziert wurde.

Die Halbzeitansprache durch den Coach, Carsten Richter war vermutlich in der ganzen Halle zu hören und brachte den gewünschten Erfolg. „Koste es was es wolle“ war das Motto für die zweite Halbzeit und so präsentierte sich das Team auch nach dem Seitenwechsel. Mit einer 3-2 Zonenpresse zwang man die Regnitztaler zu Ballverlusten oder schweren Abschlüssen. Mit einem 5:12-Run verkürzte man den Rückstand auf 2 Punkte. (39:41, 27. Minute) Doch die Belastung hatte auch ihren Preis und der daraus resultierende Einbruch endete in einem 2:7-Lauf für die Gäste. (41:48, 30.)

Nach der Viertelpause zeigte sich die Mannschaft aber wieder frisch und legte in der Verteidigung sogar noch eine Schippe drauf. Aber auch die körperliche Überlegenheit konnte nun clever genutzt werden. Durch schnelles Umschalten und gutes Post-Play kämpften sich die „Reddevils“ zurück ins Spiel. (53:53, 36, Minute)

Konny Weiß, der Trainer der Regnitztaler reagierte mit seiner zweiten Auszeit – gegen die aggressive Presse war aber kein Mittel zu finden und Eggolsheim dominierte die letzten Minuten des Spiels mit einem 11:2 Lauf und feierte den verdienten, dritten Saisonsieg.

Carsten Richter lobte seine Schützlinge nach dem Spiel: „19 Punkte in einer Halbzeit zuzulassen, gegen ein Team, das bis dahin 73 Punkte pro Spiel macht, ist schon eine tolle Leistung und zeigt auch, wozu wir in der Lage sind. Im nächsten Spiel gegen Eckersdorf müssen wir an diese zweite Halbzeit anknüpfen. Schaffen wir das, finden wir uns Freitagabend vielleicht nicht mehr ganz unten in der Tabelle wieder.“

Für Eggolsheim spielten: Domes (5, 1 Dreier), Ulshöfer, Drewniok (2), Schwarzmann, Hümmer (9), Julian Roppelt (8, 4/4 Freiwürfe), Winkler (12, 4/5 Freiwürfe), Kessler (12, 2 Dreier), Mönius, Amon (4), Rothe (3, 1 Dreier), Alex Roppelt (12)

Topscorer Regnitztal: Hager (15, 6/7 Freiwürfe, 1 Dreier), Lauer (10, 2 Dreier), Bretag (9)

Autor: Carsten Richter