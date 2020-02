Vortrag in Kulmbach: Von Adlern, Löwen und Greifen – die Wappen der Hohenzollern

Wappenkunde ist ein faszinierendes Gebiet. Die Plassenburg ist ein grandioses Betätigungsfeld dafür. Wappen sind Erkennungszeichen für Familien, Institutionen und kommunale Gemeinwesen, aber auch Symbole für Herrschaft und Macht. Auf der Plassenburg sind Wappen der Fränkischen Hohenzollern allgegenwärtig. Wer mit wachem Auge durch die Burg geht, wird Dutzende farbige und steinerne Embleme bemerken. Neben Tieren wie Adlern und Löwen zieren auch Fabelwesen wie Greife die Wappendarstellungen der Plassenburg. Heradlik ist die Wissenschaft, die sich mit diesen Darstellungen befasst. Zur Heraldik der Hohenzollern anhand von Beispielen auf der Plassenburg wird Kastellan und Kreisheimapfleger Harald Stark am kommenden Montag auf dem Historischen Stammtisch der Freunde der Plassenburg um 19:30 Uhr in der Burgschänke „Al Castello“ referieren. Stark wird enthüllen, was hinter diesen Wappendarstellungen steckt und was sie erzählen können. Der Eintritt ist frei. Im Kasernenhof darf in den farbig markierten Bereichen geparkt werden.

Historischer Stammtisch der Freunde der Plassenburg mit Vortrag

Thema: Von Adlern, Löwen und Greifen -zur Heraldik der Hohenzollern