Spektakulärer Faschingsball vom GV Liederkranz Poppendorf

Nach der Begrüßung des Kulturwarts Jürgen Gogolok startete der große Faschingsball vom Liederkranz Poppendorf in den gut gefüllten Sälen der Gaststätte Dippacher. Dieses Jahr gab’s viele hausgemachte Poppendorfer Spezialitäten mit tollen Einlagen und Auftritten. Sogar königlicher Besuch mit seinem Gefolge – das Heroldsbacher Prinzenpaar – gaben uns die Ehre.

Die Eröffnung machten die Dancing Kids vom FHN mit ihrem Auftritt. Unsere Nachbarn sind immer famos und spektakulär, drum mögen wir die Heroldsbacher Narren sehr.

Anschließend brachten „Die Marylins“ die Menge zum Toben in ihren schicken „Glitzer-Cartoon-Kleidern“ und dem Song von Marylin Monroe „Diamonds are the girls best friend“ tanzten sich die Damen vom Gesangverein glitzernd, schillernd und atemberaubend in die Herzen der Zuschauer.

Als Highlight gab’s natürlich auch wieder einen Auftritt der Poppendorfer Piano Pimper Boys zur späteren Stunde. Sie tanzten sich als Frauen auf eine humorvolle und lustige Art durch den Zyklus einer Frau.

Zum krönenden Abschluss des Abends gab es erstmalig in diesem Jahr den Auftritt der PoppCity Diamonds die sich als neue Mädels-Tanzgruppe zusammen gefunden hat und unter der Leitung von Julia Maier und Carmen Warter trainiert wurden. Sie zeigten uns, dass auch in Poppendorf Geld eine wichtige Rolle spielt aber nicht alles ist. Die PoppCity Diamonds wurden bejubelt, es war ein super Erfolg und wer’s nicht gesehen hat, hat echt was verpasst.

Für gute Stimmung sorgte in diesem Jahr die Fox Musik aus Aschbach. Der Abend ging bis in die frühen Morgenstunden. Es wurde gefeiert, getanzt und gelacht und geglüht, drum wird in Poppendorf keiner müd und die Bar war natürlich an diesem Abend immer gut gefüllt.

Die fünfte Jahreszeit in Poppendorf, nein das ist kein Scherz, ist schon was Besonderes, denn unser Gesangsvereinsfasching ist ein Event mit Herz. Helau!