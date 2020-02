Bamberg: Vorstand des Stadtverbandes bei Sportlerehrung am Freitag

Vorstand des Stadtverbandes bei Sportlerehrung am Freitag

Zur diesjährigen Sportlerehrung lädt die Stadt Bamberg am kommenden Freitag, 21. Februar, in das Foyer der Graf-Stauffenberg-Schule in der Kloster-Langheim-Straße 11 ein. „Dabei ehrt die Kommune ihre erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler sowie verdienstvolle Sportfunktionäre. Gerne macht der Stadtverband für Sport den Aktiven seine Aufwartung, mehrere Kollegen des Vorstandes werden am Freitag mit dabei sein“, kündigt Wolfgang Reichmann an. Der erste Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport wird neben Bürgermeister Christian Lange zu Beginn der Ehrung zu den Anwesenden sprechen. Beginn ist um 19:00 Uhr.