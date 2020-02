VERANSTALTUNGEN DES BEZIRKS OBERFRANKEN IM MÄRZ 2020

Aufseß

Fortbildungsabend für Neu- und Quereinsteiger in der teichwirtschaft

Freitag, 13.03.2020

18:00 Uhr

Gasthaus Rothenbach, Im Tal 70, 91347 Aufseß

Die Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken bietet gemeinsam mit der Teichgenossenschaft einen Infoabend für Neu- und Quereinsteiger in der Teichwirtschaft an. Themen sind zum einen aktuelle Informationen zu Teichbauempfehlungen und zur Fischotterproblematik in Oberfranken. Anmeldungen bei der Fachberatung für Fischerei unter 0921/ 7846-1502.

Bad Steben

Abschlusskonzert des Meisterkurses für Klavier mit Prof. Arnulf von Arnim

Freitag, 06.03.2020

19:00 Uhr

Katholische Begegnungsstätte, Badstraße 21, 95138 Bad Steben

Der Meisterkurs für Klavier des Pianisten Prof. Arnulf von Arnim gibt zum Abschluss der Kurswoche am Freitag, den 06. März ein Konzert in der Katholischen Begegnungsstätte in Bad Steben. Die Teilnehmer des Kurses kommen aus aller Welt nach Oberfranken, um bei Arnulf von Arnim in einer intensiven Kurswoche ihr Können zu verfeinern. Das Ergebnis präsentieren sie schließlich in einem Abschlusskonzert. Es beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es zum Preis von acht Euro an der Abendkasse.

Eröffnungskonzert des Meisterkurses für Violine

Montag, 09.03.2020

10:00 Uhr

Pfarrsaal, Katholische Begegnungsstätte, Badstraße 21, 95138 Bad Steben

Der Meisterkurs von Prof. Daniel Gaede beginnt am Montag, 9. März um 10 Uhr im Katholischen Pfarrsaal in Bad Steben mit einem kurzen öffentlichen Auftaktkonzert, in dem er seinen Schülern die Schwerpunkte seiner musikpädagogischen Arbeit näherbringen möchte. Karten zum Preis von 8 Euro gibt es an der Kasse.

Meisterschüler für Violine geben Abschlusskonzert

Donnerstag, 12.03.2020

19:00 Uhr

Pfarrsaal, Katholische Begegnungsstätte, Badstraße 21, 95138 Bad Steben

Konzert-, Solo- und Kammermusik nach Wahl der Kursteilnehmer stehen im Mittelpunkt des Meisterkurses für Violine von Prof. Daniel Gaede. Das Abschlusskonzert des Haus Marteau-Meisterkurses findet am Donnerstag, 12. März um 19 Uhr im Pfarrsaal in Bad Steben statt. Karten zum Preis von 8 Euro gibt es an der Abendkasse.

Klarinettenklänge im Haus der Begegnung

Sonntag, 22.03.2020

16:00 Uhr

Haus der Begegnung, Badstraße 21, 95138 Bad Steben

Das Abschlusskonzert des Meisterkurses für Klarinette mit Prof. Andreas Schablas, Professor an der Universität Mozarteum in Salzburg, findet am 22. März 2020 um 16.00 Uhr im Pfarrsaal in Bad Steben statt. Eintrittskarten dafür gibt es zum Preis von acht Euro an der Abendkasse.

Bamberg

Tagung: Zusammenarbeit von Förderschulen und Museen

Dienstag, 24.03.2020

08:30 Uhr

Katholisches Bildungszentrum, Oberer Stephansberg 44, 96049 Bamberg

In der Veranstaltung werden verschiedene museumpädagogische Programme für Förderschülerinnen und Förderschüler vorgestellt und an praktischen Beispielen von den Teilnehmenden selbst erprobt. Abschließend werden künftige Kooperationsmöglichkeiten zwischen Museen und Förderschulen in Oberfranken erarbeitet. Anmelden können sich Mitarbeitende von Museen oder Schulen in Oberfranken. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine gemeinsame Veranstaltung der Bayerischen Museumsakademie, der Regierung von Oberfranken und der KulturServiceStelle des Bezirks Oberfranken. Weitere Informationen gibt es unter www.bayerische-museumsakademie.de.

Informationsveranstaltung zum Krisendienst

Dienstag, 24.03.2020

18:00 Uhr

OASE Sozialpsychiatrischer Dienst, Luitpoldstraße 28, 96052 Bamberg

Im Rahmen des bayrischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (BayPsychKHG) werden bayernweit Krisendienste für Menschen in seelischen Notlagen geschaffen. An dem Fachabend informieren Vertreter des Krisendienstes Oberfranken über die Umsetzung in der jeweiligen Region und die Möglichkeit der Mitarbeit.

Bayreuth

Vortrag: Komplexe Traumafolgestörung nach Kindesmisshandlung: Symptomatik und Therapie

Mittwoch, 04.03.2020

16:00 – 18:00 Uhr

Alte Wäscherei, Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth

Vortrag im Rahmen des Fort-und Weiterbildungsprogramms des Bezirkskrankenhauses Bayreuth. Dr. med. Michael Purucker, Leitender Oberarzt am Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, referiert über eine mögliche komplexe Traumafolgestörung nach Kindesmisshandlung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

InfoAbend: Wildrettung – Welche Möglichkeiten gibt es?

Mittwoch, 25.03.2020

19:00 – 21:00 Uhr

Landwirtschaftliche Lehranstalten, Adolf-Wächter-Str. 39, 95447 Bayreuth

Infoabend für Landwirte, Revierpächter und Jäger zu den Möglichkeiten der Wildrettung bei der Mahd. In Vorträgen werden verschiedenen Methoden zur Wildtierrettung vorgestellt, wie zum Beispiel das Absuchen des Feldes mit Drohne oder Wärmebildkamera, der Einsatz akustischer Wildretter oder bestimmte Mahdtechniken. Die Teilnahme kostet 10 Euro, eine Anmeldung ist nicht nötig. In Zusammenarbeit mit der AELF Münchberg, dem Maschinenring Bayreuth-Pegnitz und der SVLFG. Weitere Informationen telefonisch unter 0921/ 7846-1200.

Coburg

Informationsveranstaltung zum Krisendienst

Donnerstag, 26.03.2020

18:00 Uhr

Evang. Jugendwerk, Hintere Kreuzgasse 7, 96450 Coburg

Im Rahmen des bayrischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (BayPsychKHG) werden bayernweit Krisendienste für Menschen in seelischen Notlagen geschaffen. An dem Fachabend informieren Vertreter des Krisendienstes Oberfranken über die Umsetzung in der jeweiligen Region und die Möglichkeit der Mitarbeit.

Forchheim

Sprechtag der Sozialverwaltung des Bezirks Oberfranken

Donnerstag, 26.03.2020

8.30 – 16.00 Uhr

Landratsamt Forchheim, E1 Zimmer 123, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim

Die Sozialverwaltung des Bezirks Oberfranken bietet in ihren Sprechtagen Menschen in ganz Oberfranken die Möglichkeit, mit einem sachkundigen Berater vor Ort konkrete Fragen zur persönlichen Situation zu klären. Der Sprechtag des Bezirks Oberfranken in Forchheim findet im Landratsamt, in E1 Zimmer 123 von 8:30 – 12:00 Uhr und von 12:30 Uhr- 16:00 Uhr statt. Termine nur nach telefonischer Anmeldung unter 0921/7846-2102.

Informationsveranstaltung zum Krisendienst

Montag, 30.03.2020

18:00 Uhr

INSEL Begegnungsstätte, Bamberger Straße 21, 91301 Forchheim

Im Rahmen des bayrischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (BayPsychKHG) werden bayernweit Krisendienste für Menschen in seelischen Notlagen geschaffen. An dem Fachabend informieren Vertreter des Krisendienstes Oberfranken über die Umsetzung in der jeweiligen Region und die Möglichkeit der Mitarbeit.

Frensdorf

Trachtenfortbildungskurs Klöppeln

Kurs 1: ab Dienstag, 10.03.2020 (8 Termine)

Kurs 2: ab Mittwoch, 11.03.2020 (8 Termine)

18:00 – 20:15 Uhr

Bauernmuseum Bamberger Land, Hauptstraße 3, 96158 Frensdorf

In diesem Jahr geht es im Klöppel-Kurs um das geklöppelte Lesezeichen. Der Kurs richtet sich an Anfängerinnen und Fortgeschrittene. Anmeldung und Infos: info@vhs-bamberg-land.de. Der Kurs findet insgesamt achtmal immer dienstags/mittwochs im Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf statt. Zugang vom Parkplatz über den Garteneingang.

Posamentenknöpfe: Hausener Raute

Freitag, 20.03.2020

15:00 – 18:00 Uhr

Bauernmuseum Bamberger Land, Hauptstraße 3, 96158 Frensdorf

Mit Nadel und Faden werden über Holzrohlinge kunstvolle Muster gewickelt, gewebt und gestickt. Vorbild dieses Musters sind die Knöpfe an einem Gehrock aus hausen bei Forchheim. Informationen und Anmeldung bei der Kursleiterin Sandra-Janine Müller, www.posamentenknopf-manufaktur.de. Der Kurs findet im Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf statt. Zugang vom Parkplatz über den Garteneingang.

Hof

Abschlusskonzert des Meisterkurses für Klavier mit Prof. Arnulf von Arnim

Donnerstag, 05.03.2020

19:00 Uhr

Freimaurerloge „Zum Morgenstern e.V.“, Kreuzsteinstraße 23, 95028 Hof

Vom 2. bis 6. März gibt Prof. Arnulf von Arnim einen Meisterkurs für Klavier in Bad Steben. Der Kurs ist ein Angebot der Internationalen Musikbegegnungsstätte Haus Marteau des Bezirks Oberfranken. Die Teilnehmer des Kurses kommen aus aller Welt nach Oberfranken, um bei Arnulf von Arnim in einer intensiven Kurswoche ihr Können zu verfeinern. Mit seinen Meisterschülern gibt der Pianist schließlich am Donnerstag, den 5. März, im Rahmen der Reihe „Haus Marteau auf Reisen“ ein Konzert in Hof. Das Konzert findet um 19.30 Uhr in der Freimaurerloge „Zum Morgenstern e.V.“ statt. Eintrittskarten dafür gibt es zum Preis von acht Euro an der Abendkasse.

Kulmbach

Informationsveranstaltung zum Krisendienst

Donnerstag, 26.03.2020

18:00 Uhr

Diakonie, Waaggasse 9, 95326 Kulmbach

Im Rahmen des bayrischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (BayPsychKHG) werden bayernweit Krisendienste für Menschen in seelischen Notlagen geschaffen. An dem Fachabend informieren Vertreter des Krisendienstes Oberfranken über die Umsetzung in der jeweiligen Region und die Möglichkeit der Mitarbeit.