Kultur und Kinderkultur in der Teufelshöhle in Pottenstein

Mai.2020 – Konzert –

Bigband Gymnasium Pegnitz

Big Band-Nacht in der Teufelshöhle

Die Big Band des Gymnasiums Pegnitz lädt Sie herzlich zur großen „Big Band-Nacht in der Teufelshöhle“ ein. Die 30 talentierten Jungmusiker bringen groovende Swingstandards à la Glenn Miller sowie mitreißende Funk- und Rockstücke zu Gehör. Als weiteres Highlight dieses Abends sorgt die Big Band des Gymnasiums Christian-Ernestinum aus Bayreuth für musikalischen Genuss. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm und energiegeladenen Big Band-Sound. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Mai 2020 – Kabarett –

Inka Meyer

Der Teufel trägt Parka

Die Botschaft der Mode- und Kosmetikbranche ist klar: „Frauen, ihr lauft aus, werdet alt, seid zu fett und habt zu viele Haare.“ Um diesem Makel zu entgehen, klatschen sich schon Grundschülerinnen so viel Wimperntusche ins Gesicht, dass sie an der Schulbank sitzend vornüberkippen. Und der achtzigjährige Senior führt seine kanariengelbe Hippie-Jeans spazieren, dass man sich fragt: „Hat der Mann einen Schlag oder einen Anfall?“ Ist doch wahr. Vieles, was wir tragen, ist untragbar, erschreckt nur die Katze und regt die Nierenfunktion des Hundes an. Das alles wird von den Modekonzernen gestickt eingefädelt, damit sich ihre Gucci-Taschen mit unserer Kohle füllen. Die Chemie in den Schuhen macht uns krank, durch die Ananas-Diät sind wir ungenießbar. Aber mit dem Weizengras-Smoothie in der Hand hetzen wir weiter jedem Beauty-Trend hinterher. Und am Ende sind wir schön. Schön blöd. Doch wenn wir an die neunjährige Näherin in Bangladesch denken, dann sollten wir eigentlich gar nicht mehr in den Spiegel schauen. Und dieses satirische Schmuckstück begeistert natürlich auch die Herren der Schöpfung. Denn für die Männer gilt genauso: „Schlägt der Arsch auch Falten, wir bleiben stets die Alten.“ Außerdem wird hier endlich Adams uralte Frage geklärt: „Was treibt diese Frau eigentlich so lange im Bad?“ 14, – /16,-

Juni 2020 – Personentheater und Puppenspiel-

Theater Kuckucksheim

Pettersson und Findus

Der alte Pettersson, der mit seinem Kater Findus auf einem kleinen Hof draußen mitten in der Natur lebt, kann nicht nur Geburtstagstorten backen, er weiß auch, wie man mit einer Spukseilbahn und Feuerwerk Füchsen ein für alle Mal den Appetit auf Hühner verdirbt. Pettersson ist ein etwas schrulliger alter Mann, der allein in einem Häuschen am Rand eines schwedischen Dorfs wohnt. Er ist immer zur Stelle, wenn Findus wieder einmal Hilfe braucht. Und Findus ist ein junger, immer zu Streichen aufgelegter Kater, der seinen Namen daher hat, dass Pettersson ihn in einer Schachtel mit dem Aufdruck „Findus grüne Erbsen“ bekam. Findus ist quirlig und ungeduldig, überall und nirgends.

Ein Klassiker der Kinderbuchliteratur im Theater Kuckucksheim: ein Riesenvergnügen für kleine und große Fans. Spielzeit: 45 Minuten, Altersempfehlung: ab 5 Jahre

Juni 2020 (Sonntag, 18.30 Uhr!) – Vokalkonzert –

TonArt

„Sommerhitz“ – eine musikalische Zeitreise

Freuen Sie sich auf einen heiter-beschwingten Sommerabend in der Teufelshöhle. Unter dem Motto „Sommerhitz“ (tatsächlich mit „z“; Anm. der Redaktion) erwarten Sie schwungvolle Melodien, Gefühlvolles für’s Herz, (Un-) Bekanntes und Topphits – kurz: Musik für den guten Geschmack. TonArt ist ein über die Grenzen bekanntes Vokalensemble aus dem Raum Bayreuth: acht Stimmen und manchmal sieben, wenn der Chef am Piano sitzt. Genießen Sie feine, moderne Vokalmusik mit Garantie für einen wunderbaren Abend. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Juli 2020 – Konzert-

Dieter Köhnlein Quartett feat. Holly Schlott

Modern Jazz at its best!

Das Dieter Köhnlein Quartett spielt Kompositionen des Bandleaders. Sie sind in der Sprache des modernen Jazz geschrieben. Der Klang der Gruppe wird gleichermaßen geprägt von Powerplay, lyrischem Spiel und freien Passagen. Ein Ausnahme-Quartett, vibrierend vital, traumwandlerisch sicher aufeinander eingespielt, zupackend, hart. Da verbinden sich Intelligenz, Spielwitz und musikalischer Instinkt aufs Fröhlichste.

14,-/16,-

Juli 2020 – Personentheater und Tischfigurenspiel

Erfreuliches Theater

König und Königin Drosselbart

„Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin, die wollte heiraten …“ So beginnen viele Märchen. Aber in unserem Märchen wollte die Prinzessin nicht heiraten. Ihr Vater, der König, wollte sie verheiraten. Und so kamen Freier aus aller Herren Länder und warben um die Prinzessin. Die lehnte aber alle ab. Ist sie deshalb stolz und hochmütig? Ihr Vater jedenfalls sah das so und gab sie schließlich einem Bettelmann, der am Schloss vorbeikam. So brachen die beiden auf in die Welt, ohne die Welt so recht zu kennen. Und sich dabei kennenzulernen … und lieben? Spielzeit: 50 Minuten, Altersempfehlung: ab 5 Jahre

Kultur und Kinderkultur 2020 in der Teufelshöhle

August 2020 – Kabarett –

Rena Schwarz

Supertussies

Die Supertussies sind Weibsbilder, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Sie haben sich in den letzten Programmen von Rena Schwarz kennengelernt und zu sich gesagt: „Ladies, wir sollten mal was zusammen machen.“ Genüsslich schonungslos zeigt jede von ihnen einen weiblich-dynamischen Blick in ihr Leben und packt über das Thema aus, welches ihr am Wichtigsten ist. Ob nun die Tupperberaterin tuppert, die Fitnesstrainerin trainiert oder die Politikerin reformiert, beim genauen Zuhören strotzt es nur so vor Hintersinn und schwarzem Humor. Weitere inhaltliche Schwerpunkte sind Kampfhunde, Mutterglück und andere Katastrophen. Unsere Stars werfen Fragen von gesellschaftlicher Bedeutung auf und finden teilweise abstruse Überlebensstrategien, in denen sich die eigenen Macken und Ängste spiegeln. Die Supertussies sind eine farbige Collage voller Augenblicke, charmant-fieses Typenkabarett in allen Farben, Formen und Schattierungen. Als Zuschauer ertappt man sich oft dabei, sich über Typen zu amüsieren, die dem eigenen ICH doch sehr nahe kommen, und wir begreifen: auch auspacken kann packend sein! 14, – /16,-

August 2020 – Mitmach-Zaubershow

Zauberer Manolo

Ich find´s lustig – eine Mitmach-Zaubershow für Alle von 4-99 Jahre

Bei der lustigen Zaubershow erleben es die Kinder immer wieder, wenn unglaubliche Dinge geschehen und Kunststücke manchmal „daneben gehen“. So hat der Zauberer das nicht geplant und steht vor einem echten Problem. Klaro, dass die Kinder den Zauberer beim Gelingen unterstützen und wieder alles mit Hilfe eines Zauberspruches ins „Lot bringen“. Die „Mitmach-Zaubershow“ für Kinder, bei der von Anfang an staunende, leuchtende Kinderaugen, viel Spaß und aktive Teilnahme im Mittelpunkt stehen. Eine liebenswerte Zaubershow, die lange in Erinnerung bleibt. Zaubern muss verblüffend, spannend und überraschend sein – eben wie „Zauberer Manolo“. Spielzeit: 40 Minuten, Altersempfehlung: ab 4 Jahre

September 2020 – Jubiläumskonzert-

Andy Lang (keltische Harfe & Gitarre) & Monika Romanovska (Geige)

Lieder der Sehnsucht und irische Klangweiten

Mit beeindruckender Bühnenpräsenz und großem Charme erobert Andy Lang die Herzen seiner Zuhörer. Sein filigranes Harfenspiel kontrastiert die sonore Charakterstimme und die druckvoll gespielte Gitarre erdet himmlische Klänge. Melodien voller Sehnsucht und Texte mit Tiefgang verbinden sich zu einem eleganten Songwriting. Für seine qualitativ hochwertige künstlerische Arbeit hat ihn sein Landkreis Bayreuth mit dem Hauptkulturpreis 2007 ausgezeichnet. Als musikalische Weggefährtin des Barden setzt die virtuose Geigerin Monika Romanovska mit ihrer punktgenauen Performance musikalische Sahnehäubchen auf die bewegenden Lieder der grünen Insel und kontrastiert den dunklen Bass Andy Langs mit ihrer klaren Stimme! Das wichtigste in seinem Wirken beschreibt der Künstler so: „Das größte Geheimnis meiner Musik sind die Menschen, die sie hören. Aus ihren Herzen empfängt meine Klangwelt Tiefe und Raum.“ Ein sinnlicher Konzertgenuss für Augen und Ohren, für Leib und Seele.14,-/16,-

September 2010 – Konzert-

Stefan Eichner

Stefan „Das Eich“ Eichner spielt Chansons von Reinhard Mey

Reinhard Mey ist einzigartig, nicht zu kopieren und darum soll es in diesem Programm auch nicht gehen. Auch ist der Konzertabend kein „Best of“. Reinhard Mey hat über 500 Lieder in seiner Karriere geschrieben. Eine unglaubliche Leistung. Von daher würde eine Zusammenstellung aus z.B. den 20 größten Erfolgen dieser Leistung nicht gerecht. Genau deshalb finden sich neben Klassikern wie „Über den Wolken“ und „Gute Nacht, Freunde“ auch Lieder aus der „zweiten und dritten Reihe“, die auch gespielt werden müssen. 18,-/20,-

Für alle Veranstaltungen Kultur in der Teufelshöhle gilt: Kinder unter 16 Jahre zahlen den halben Preis, Kinder unter 6 Jahre sind frei.

Für alle Veranstaltungen der Kinderkultur gilt der Eintrittspreis pro Person für Erwachsene 7,-Euro und für Kinder 5,-Euro (Abendkasse zzgl. 1,-Euro)