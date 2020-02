Forchheim: OB-Kandidat Udo Schönfelder sprach im Pfarrsaal Don Bosco

Forchheim : Kompetent, erfahren, zielorientiert und mit klaren Vorstellungen

für die Gestaltung der Stadtpolitik präsentierte sich der CSU – OB –

Kandidat Udo Schönfelder bei einem Gesprächs- und Diskussionsabend im

Pfarrsaal Don Bosco, zu dem der Männerkreis und der Frauenbund Don Bosco

einluden.

Eduard Nöth begrüßte die Anwesenden, darunter die Patres Heinz

Weierstraß und Josef Brandl. Er unterstrich die Bedeutung der

Kommunalwahlen als wichtigen Bestandteil unseres demokratischen

Staatsaufbaus. Am 15.3. gelte es, in Forchheim den Oberbürgermeister und

Landrat sowie 40 Stadträte und 60 Kreisräte zu wählen. Jeder Forchheimer

Wähler habe an diesem Tag 102 Stimmen zu vergeben. Nöth erläuterte das

Wahlsystem, bei dem je eine Stimme für die OB- und Landratswahl, 40 Stimmen

für die Stadtrats- und 60 Stimmen für die Kreistagswahl zur Verfügung

stehen. Das Bayerische Kommunalwahrecht ermögliche es, dass jedem Bewerber

für ein Mandat im Stadtrat bzw. Kreistag maximal 3 Stimmen gegeben werden

können. Zudem sei es möglich Bewerber aus verschiedenen Listen zu wählen. In

einem Impulsreferat ging Udo Schönfelder auf wichtige Themen seiner von

Realitätssinn und Pragmatismus geprägten Vorstellungen ein.

Die Wirtschafts- und Ansiedlungspolitik von Franz Stumpf habe dazu geführt, dass die

gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen ( 2020 werden ca. 38 Mio erwartet )

Investitionen mit Augenmaß ermöglichen. Hierbei stehe die Bereitstellung von

notwendigen Plätzen in den Krippen, Kindergärten und Horten sowie die

Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschulen im Vordergrund. Die

Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit und die Kulturarbeit nehmen bei

Udo Schönfelder einen hohen Stellenwert ein. Hier könne finanziell

nachgebessert werden. Der Umbau des Kolpinghauses zum Forchheimer

Kulturtreff sei schleunigst anzugehen, nachdem hier sehr viel Zeit vergeudet

wurde und Forchheim nach dem Abriss der Jahnhalle ohne nennenswerte

Alternative dasteht.

Schönfelder sprach sich für mehr Bürgerbeteiligung aus.

Nach dem Motto „Aus Einwohnern Mitbürger machen“ werde er sich mehr für

Integration in Forchheim einsetzen. Er forderte auch – an die Bürgerschaft

und Kirchen gerichtet – den interreligiösen Dialog zu vertiefen. Bei der

Bewältigung der Klimaherausforderungen und dem Umweltschutz sieht der CSU –

OB – Kandidat in den Forchheimer Stadtwerken einen starken und wichtigen

Partner. Nachdem 2/3 der Gesamtfläche der Stadt Forchheim aus Forst und

landwirtschaftlichen Flächen bestehen, werde er dem Thema Walderneuerung und

-anpassung eine große Aufmerksamkeit schenken. Auf die Frage, wie Forchheim

in 20-30 Jahren aussehen könne, antwortete Udo Schönfelder, dass hierauf das

ISEK – Verfahren bereits Antworten gegeben habe. Er gehe davon aus , dass

das Wachstum unserer Stadt Grenzen aufzeige und daher qualitätsvoll

entwickelt werden müsse.

Es soll nach seiner Auffassung in allen Stadtteilen

Ausweisungen von Bauland geben, denn „ich möchte keine Trabantenstädte in

den Vororten von Forchheim wachsen sehen“. Natürlich kamen auch der ÖPNV und

die das Thema Ostspange der B 470 zur Sprache. Viele Bewohner von Forchheim

Ost schaffen es nicht mehr, so einige Redebeiträge , wegen des Dauerverkehrs

in die Bayreutherstraße einzumünden. Udo Schönfelder sagte zu, dass er im

Amt des Oberbürgermeisters sich mit den Nachbargemeinden für einen

moderaten, umweltschonenden Bau der Südumgehung einsetzen werde. Kein Mensch

will eine vierspurige Monstertrasse mit zig Brückenbauwerken, wie es die

Gegner an die Wand malen. Es gäbe viele Möglichkeiten, diese Trasse

naturverbunden unter Einbeziehung der bestehenden Kreis- und Staatsstraßen

zu bauen, die im Rahmen der anstehenden Planungen intensiv erörtert werden

müssten. Mit Eduard Nöth und weiteren Diskutanten war sich Udo Schönfelder

einig, dass der ÖPNV noch mehr bedarfsgerecht und innovativer ausgebaut

werden müsse. Die Mittel, die in den ÖPNV fließen, müssten effizienter

eingesetzt werden. Es müsse verstärkt daran gearbeitet werden, wie ich mehr

Bürger zum Umstieg bewegen könne. Das Thema „Schaffung bezahlbaren

Wohnraums“ wurde ebenfalls andiskutiert. Bei aller Notwendigkeit Wohnraum zu

schaffen, sollte jedoch die Wohnungsnot nicht als Argument dafür herhalten,

dass jeder Bauantrag genehmigt und keinerlei Rücksicht mehr auf bestehende

Wohngegenden genommen werde.

Eine Bewohnerin und Anrainerin des Lebenshilfespielplatzes freute sich einerseits über die Akzeptanz dieses

Spielplatzes, beklagte sich aber auch über die massive Verunreinigung des

angrenzenden Waldes. Sie forderte daher genügend Mülleimer zur Verfügung zu

stellen. Ein Diskutant appellierte in diesem Zusammenhang jedoch an die

Eigenverantwortung jedes einzelnen hier mehr Rücksicht zu üben. Eduard Nöth

bat zum Schluss alle anwesenden Damen und Herren, die sich um ein Mandat

bewerben, sich kurz vorzustellen.