Bamberg: In den Faschingsferien schwimmen lernen – Kinderschwimmkurse

In den Faschingsferien schwimmen lernen

Kinderschwimmkurs ab 5 Jahren startet

Bamberg. Um Kindern ab fünf Jahren das Schwimmen beizubringen, benötigt Volker Baars lediglich eine Woche. Dazu verwendet der 56-jährige Diplom-Sportlehrer eine eigens entwickelte Zehn-Schritt-Lehrmethode, die selbst bei sehr ängstlichen Kindern funktioniert. Rund 7000 Kindern hat Volker Baars in fast 20 Jahren mit seiner Effektiv-Schwimmschule das Schwimmen beigebracht. Im Vergleich zu herkömmlichen Schwimmkursen legt der ehemalige Leistungsschwimmer bei seiner Methode den Fokus auf zwei Bereiche: Vorbereitung und Wirksamkeit. „Kinder lernen durch Nachahmung am leichtesten“, so Baars. Deshalb erhielten die Kinder vor dem eigentlichen Kurs einen Video-Lehrfilm zum Ansehen, in dem das Schwimmen auf spielerische Weise Schritt für Schritt vermittelt werde. „Das nimmt den Kindern die Ängste schon vor dem Üben.“ Die Video-Vorbereitung bilde die Basis für den aktiven Lernprozess, der dann beim täglichen, einstündigen Schwimmunterricht von Montag bis Samstag umgesetzt werde. Auch auf Hilfsmittel wie Schwimmflügel oder Schwimm-Nudeln verzichtet Volker Baars bei seinem Unterricht bewusst. „Ich persönlich bin gegen jegliche Form von Auftriebshilfen. Vor allem aus einem wichtigen Grund: Die Atmung im Griff zu haben, ist der Knackpunkt beim Schwimmen und für das Erlernen der Atemtechnik benötigt man keine Plastikhilfen. Da sind sie eher hinderlich“, sagt Volker Baars. Der nächste Schwimmkurs für Kinder ab 5 Jahren findet in den Faschingsferien von Montag, 24. Februar bis Samstag, 29. Februar, jeweils täglich von 11.45 bis 12.45 Uhr im Klinikum Bamberg (Buger Straße 80) statt. Weitere Infos gibt es unter www.schwimmen-lernen.de

BU: Bei ihm darf höchstens der Schwimmlehrer Schwimmflügel tragen, denn der wird von den Kindern schon mal ins Wasser gestoßen. Mit viel Spaß und einer speziellen Lehrmethode hat Volker Baars in fast 20 Jahren rund 7000 Kindern das Schwimmen beigebracht.