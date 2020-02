„Smartphone einfach erklärt“ durch die Volkshochschule Bayreuth

Ein Smartphone bietet viel mehr Möglichkeiten als nur telefonieren und fotografieren. Viele Funktionen machen die Organisation des Alltags leichter. Doch manchmal sind der Umgang mit dem Smartphone und die Auswahl geeigneter Zusatzfunktionen gar nicht so einfach. Am Montag, 2. März, um 17.30 Uhr, beginnt bei der Volkshochschule Bayreuth ein fünfteiliger Kurs, in dem Interessierte in die digitale Welt eintauchen und sich alles genau erklären lassen können. Wie funktioniert WhatsApp, wie lassen sich QR-Codes einscannen und das Internet sicher nutzen? Von der Auswahl des richtigen Handyvertrags bis zu aktuellen Sicherheitsfragen geht der Referent auf individuelle Fragen ein. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Montag, 24. Februar, möglich. Infos zur Anmeldung gibt es bei der Volkshochschule, Telefon 0921 50703840, oder per E-Mail an volkshochschule@stadt.bayreuth.de.