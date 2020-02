Kinderfaschingskonzert in Bayreuth

Die fröhliche Kinderbühne „Tiri Lii & Bummbatsch Peng“ lädt am Freitag, 21. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr, in der Black Box des RW21 zum Kinderfaschingskonzert für Kinder ab zwei Jahren ein. Der Eintritt beträgt sechs Euro, Karten im Vorverkauf gibt‘s im RW21. Wer Spaß an Live-Musik mit allerlei Mitmachelementen hat und noch dazu gerne in andere Rollen schlüpft, sollte sich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen. Mit Gitarre, Schlagzeug, Percussion und zweistimmigem Gesang fliegen die Besucher/innen durch Phantasiewelten, verzaubern sich in Tiere oder haben einfach Lust zur Musik zu hüpfen, springen, singen und was ihnen sonst noch so alles einfällt. Am meisten Spaß macht das alles, wenn die Kinder verkleidet sind.