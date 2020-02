Forchheim: Filmvorführung „Maria Magdalena“ verschoben

Filmvorführung „Maria Magdalena“ verschoben

Forchheim. Am Montag, 17. Februar um 19:00 Uhr wird in der Klosterkirche der Film „Maria Magdalena“ gezeigt.

Der Film von 2018 erzählt die Geschichte der Maria Magdalena, die aus einer tiefen Gotteserfahrung heraus eine Berufung erlebt und als Zeugin Jesu die Botschaft der Auferstehung verbreitet.

Es gelingt der Inszenierung und den überzeugenden Hauptdarstellern, einen frischen Zugang auf das Evangelium zu eröffnen. Dabei rückt die Frage nach dem Reich Gottes in den Mittelpunkt, das nicht in einer politischen Revolution Gestalt gewinnt, sondern in den Herzen der Menschen.

Der Film behandelt nicht nur ein historisches Thema, sondern rührt auch an die aktuelle Frage nach der Rolle der Frau in einer männerdominierten Kirche: War es das, was Jesus gewollt hat?

Im Anschluss an den Film steht Frau Stefanie Heller, Vertreterin der Bewegung „Maria 2.0“ für das Gespräch bereit.

Der Klosterverein St. Anton lädt ganz herzlich ein.