Bamberger Landrat: „Mehr Kandidaten – Gut für die Demokratie“

Landrat Johann Kalb ist dankbar dafür, dass sich 2020 noch mehr Menschen um kommunale Mandate bewerben als 2014

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich 2020 noch mehr Menschen um kommunale Mandate bewerben als vor sechs Jahren. Das ist ein gutes Zeichen für unsere Demokratie!“ – 3701 Frauen und Männer kandidieren nach den Informationen von Landrat Johann Kalb für kommunale Gremien oder Ämter. 2014 waren es 3599 Kandidaten.

Kommunale Gremien werden in 36 Gemeinden und für den Landkreis Bamberg gewählt. Der Landrat und die Bürgermeister in lediglich 35 Gemeinden stehen zur Wahl. 22 dieser Bürgermeister sind haupt-, 13 ehrenamtlich. Das Gemeindeoberhaupt in Rattelsdorf wird außerhalb der Kommunalwahlperiode gewählt.

Zu vergeben sind bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Bamberg exakt 666 Mandate, fünf mehr als vor sechs Jahren. Frensdorf erhält 4, Pettstadt 2 und Pommersfelden 2 zusätzliche Gemeinderatssitze, Gerach verliert dagegen 4 Gemeinderatssitze. Das liegt daran, dass die Gemeinden Einwohner hinzugewonnen bzw. verloren haben, so dass die dortigen kommunalen Parlamente vergrößert bzw. verkleinert werden. In Breitengüßbach findet 2020 die Bürgermeisterwahl ebenfalls bei den allgemeinen Kommunalwahlen am 15. März 2020 statt. Zuletzt war 2013 außerhalb des Kommunalwahlturnus‘ gewählt worden.

Im Landkreis Bamberg bewerben sich sechs Kandidaten um das Amt des Landrates, 429 Kandidaten aus neun Parteien und Gruppierungen um die 60 Sitze im Kreistag. Jeweils 60 Bewerber stellen CSU, Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler, SPD und Bürgerblock. Die FDP stellt 49, die ÖDP/Parteifreie 39, die Linke/offene Liste 21 und die AFD 20 Bewerber.

Insgesamt 82 Frauen und Männer bewerben sich um die 35 Bürgermeisterposten im Kreis. Die größte Zahl an Bewerbern für Bürgermeisterämter gibt es mit fünf Kandidaten in Bischberg und Hallstadt. Lediglich einen Bürgermeisterkandidaten gibt es in zehn Gemeinden: Altendorf, Burgebrach, Buttenheim, Königsfeld, Lisberg, Oberhaid, Pettstadt, Prisendorf, Schlüsselfeld und Wattendorf.

Die Bürger in elf Kommunen können aus einer dreistelligen Zahl an Bewerbern für das jeweilige kommunale Gremium auswählen. Hirschaid führt diese Liste mit 196 Kandidaten an vor Buttenheim (182) und Burgebrach (165).

Steigende Einwohnerzahlen sorgen dafür, dass die Zahl der Wahlberechtigten steigt. Durften vor sechs Jahren rund 117.000 Frauen und Männer im Kreis wählen, so sind es aktuell gut 119.000.