Forchheimer AfD-Kreisvorsitzender Dominik Pflaum: „Warum noch keine Plakate der Partei hängen“

Rinderwahn – Klimawahn – Plakatwahn? Warum die AfD noch nicht plakatiert.

Bei der AfD mehren sich die Anfragen von Bürgern, wo unsere Plakate blieben. Darauf gibt es eine einfache Antwort: Die AfD wurde erwachsen und hat nun sieben Jahre Erfahrung im Wahlkampfrummel. Während in den vergangenen Jahren unsere jungen, sportlichen Mitglieder kaum zu bremsen waren und in luftige Höhen kletterten, um Plakate „fan-sicher“ anzubringen, hat bei uns inzwischen die Erfahrung gesiegt. Ein Grundsatz: „Das haben wir schon immer so gemacht“ steht nicht im Parteiprogramm der AfD. Wozu die Bürger durch die Masse der Plakate nerven, wozu die Gegend verschandeln, wenn sich sowieso kein Mensch dafür interessiert, ob da ein Gesicht oder ein Besenstiel abgebildet ist? Wozu den Herrn X oder die Frau Y dreimal über- oder nebeneinander hängen, wenn sie auch in zehnfacher Ausführung nicht schöner werden? Wir werden das Geld in einem Land, in dem manche Rentner/innen ihr Einkommen durch Flaschensammeln aufbessern, sinnvoller einsetzen, als es völlig nutzlos im Format A0 oder A1 an die Laternen zu hängen. Dazu werden wir uns etwas einfallen lassen. Plakatieren werden wir trotzdem, aber erst zwei Wochen vor der Wahl und in Bescheidenheit – Klasse statt Masse.

Schützen wir die Umwelt und die Schönheit unserer fränkischen Heimat!

Dominik Pflaum

Kreisvorsitzender der AfD im Landkreis Forchheim