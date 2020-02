Wahlveranstaltungen der CSU/ÜWG Effeltrich und Gaiganz

Die beiden Wahlveranstaltungen der CSU/ÜWG zogen viele interessierte Bürgerinnen und Bürger ins Gasthaus „Zur Linde“ und ins Gaiganzer Feuerwehrhaus. Die Ortsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin Christine Bertholdt stellte sich dem Publikum vor. Sie ist keine Unbekannte – seit 16 Jahren selbstständig in ihrem Unternehmen, seit 24 Jahren im Gemeinde- und Verwaltungsrat tätig. Sachbezogene Politik ist ihr wichtig. Sie hört zu und steht immer auf Empfang, um die Interessen der Allgemeinheit in den Räten vertreten zu können. An einigen Beispielen aus dem Wahlprogramm zeigte Christine Bertholdt wofür sie und ihre Liste stehen. Ein generationenübergreifendes Projekt am Rathausgrundstück oder das Vorantreiben der sozialen Baulandentwicklung für junge Familien in Effeltrich und Gaiganz liegen ihr am Herzen. Mehr Transparenz und Bürgernähe will sie für die nächste Legislaturperiode durch bessere Koordination und die Wiedereinführung einer Bürgersprechstunde angehen. Das seit 6 Jahren ruhende Projekt „Radweg nach Gaiganz“ will sie umgehend weiterverfolgen. Vor allem aber die Vereine will sie stark fördern, das Ehrenamt würdigen und für die Jugendarbeit im Verein die Unterstützung durch die Gemeinde gewährleisten. Und nicht zuletzt will sie Gewerbe in Effeltrich ansiedeln und stärken.

Bei der Vorstellung der Gemeinderatskandidaten wurde die große Bandbreite der Liste klar. Es haben sich auf der CSU/ÜWG-Liste Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Altersschichten, verschiedensten Berufsgruppen, beiden Ortsteilen und vor allem aus allen Ortsvereinen versammelt. Damit ist die Liste nahe an den Mitbürgerinnen und Mitbürgern und kann deren Interessen stark vertreten. Auch viele neue Gesichter, die das erste mal kandidieren, sind dabei. So zum Beispiel Ulrich Werner, dem unter anderem die Dorfverschönerung wichtig ist. „Es kann nicht sein, dass Kinderspielplätze privat gemäht werden müssen. Auch der zugewucherte Bach und das seit Jahren marode Bachgeländer sind eine echt „tolle“ Visitenkarte, wenn Nachbarvereine zu uns auf den Sportplatz kommen“, so Werner. Auch die Gaiganzerin Andrea Lohnert lässt sich zum ersten Mal für den Gemeinderat aufstellen. Sie will sich für die Gaiganzer Themen stark machen. „Ich hab großen Respekt vor dem Amt des Gemeinderats. Allein die Aufstellung auf einer bestimmten Liste hat mir schon Kritik eingebracht, obwohl wir uns doch gemeinsam für unsere Gemeinde einsetzen wollen.“, so Andrea Lohnert, „Ich habe aber auch viel Unterstützung erhalten und freue mich nun mit zwei weiteren Gaiganzern hier kandidieren zu dürfen“.

Ein Rückblick auf die Wahlversprechen von der Kommunalwahl 2014 wurden von den Interessierten aufmerksam wahrgenommen. Themen wie der Supermarkt am Ortsrand, der durch das CSU-Ratsbegehren umgesetzt werden konnte oder auch die Sanierung der Turnhalle zur Versammlungsstätte waren zwei große Themen. Bei der Wahlveranstaltung in Effeltrich war zusätzlich noch CSU-Landratskandidat Dr. Hermann Ulm anwesend. Er stellt sein Programm für den Landkreis aber auch speziell für die Gemeinde Effeltrich vor.

Am Ende verkündete Christine Bertholdt, dass Parteimitglied und Gemeinderatskandidat Tobias Hofmann eine Junge Union Effeltrich und Gaiganz gründen wird und die CSU somit als erste Partei in Effeltrich eine Jugendgruppierung hat.

Die weiteren Wahlveranstaltungen: Politischer Frühschoppen mit Bürgerdialog am 16.02. und am 01.03. jeweils ab 10 Uhr im Gasthaus zur Linde, Wahlkampfabschluss-Veranstaltung am 05.03. ab 19 Uhr im Gasthaus zur guten Quelle