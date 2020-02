Wahlveranstaltung der CSU Hausen

Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger zu Kaffee und Krapfen in der Lohe am 16.02.2020, 14 Uhr

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vielleicht hatten Sie am vergangenen Sonntag nicht die Möglichkeit dabei zu sein? Bei Sonnenschein, Musik und Kaffee mit frischen Krapfen nutzten bereits sehr viele Mitbürger die Möglichkeit in der Dorfmitte unseren Bürgermeisterkandidaten und unsere Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2020 kennenzulernen! Leuchtende Kinderaugen gab es zum Schluss, als die Gewinner der Gutscheine für Hobauer, Königsbad und Kino Forchheim ermittelt wurden! Herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinnerkinder!

Am nächsten Sonntag, den 16. Februar 2020 findet ab 14 Uhr die zweite Informationsveranstaltung in der Lohe, gegenüber vom Kindergarten statt. Auch hier gibt es wieder für Jung und Alt Gewinnspiele. Die Namen der Gewinner der Kinder-Gewinnspiele werden jeweils noch am gleichen Tag gezogen.

Die Gewinner des Erwachsenen-Gewinnspiels dürfen sich auf eine Fahrt in den Bundestag und eine Fahrt in den Landtag freuen. Die Namen werden erst am Ende der letzten Veranstaltung ermittelt.

Für die Lohe hat sich für 14 Uhr, also gleich zu Beginn der Veranstaltung auch unser Landrat Dr. Hermann Ulm angekündigt! Unser Bürgermeisterkandidat Bernd Ruppert und die 15 weiteren Gemeinderatskandidaten freuen sich auf Ihr Kommen!

Nutzen Sie die Gelegenheit. Wählen Sie Kommunikation. Hausen ist es wert!

Als Vorankündigung wollen wir außerdem noch auf unsere traditionelle Aschermittwochsveranstaltung im Sportheim hinweisen. Und liebe Wimmelbacher, wir haben euch nicht vergessen, am 1. März gibt es auch in Wimmelbach noch ein „Komm mit“!

Mit freundlichen Grüßen

Franz-Josef Ismaier