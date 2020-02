Sonderausstellung zum 65. Geburtstag von Klemens Wuttke im Pfalzmuseum Forchheim

Klemens Wuttke: „30 – 40 – 65“

„30 – 40 – 65“: Diese Zahlen stehen für 30 Werke, 40 Ausstellungsjahre und einen 65. Geburtstag! Klemens Wuttke, der Nürnberger akademische Maler – als Kind schon mit Forchheim verbunden – präsentiert mit seiner Sonderausstellung im Pfalzmuseum Forchheim ab Freitag, den 14. Februar bis Sonntag, den 15. März 2020 (Mi., Do. 13:00 – 16:00 Uhr, So. 13:00 – 17:00 Uhr, Eintritt. 5,00 €) einen Querschnitt seiner vorwiegend gegenständlich orientierten Malerei aus Akten, Blumenstilleben und italienischen Impressionen. Am Sonntag, den 16. Februar 2020 und am Sonntag, den 08. März 2020 jeweils um 15:00 Uhr findet eine Sonderführung mit dem Künstler selbst statt, die Führungsgebühr mit Eintritt beträgt 7,00 €.

Klemens Wuttke studierte an der Akademie der Bildenden Künste bei Clemens Fischer und Ludwig Scharl und erlernte hier auch die Kunst des Radierens bei Harald Hubl. Bis heute ist er freischaffend tätig und seit 1998 am „Atelier 1“ in Nürnberg beteiligt. Zudem vermittelt Wuttke als Dozent an den Volkshochschulen in Nürnberg und Erlangen Kunst mit kunstgeschichtlichen Vorträgen und Tagesfahrten.

Wuttke ist ein sehr produktiver Künstler mit einer Vielzahl von Themen und Werken, so dass für die Ausstellung drei Aspekte seiner Arbeit ausgewählt wurden: Aktzeichnungen, Blumenstilleben und Landschaften bzw. Stadtansichten. Wuttkes Bildthemen sind stets gegenständlich, Darstellungen von Rosen, Tulpen oder Hortensien sind ebenso zu finden wie Ansichten von italienischen Städten oder reizvolle Naturausblicke. Diese Motive bestechen neben den zahlreichen Aktdarstellungen zunächst durch ihre starke Farbigkeit. Farbe steht hier für Lebensfreude, sie wirkt auch als Gefühl, fängt Licht und Stimmungen ein und vermittelt diese dem Betrachter, besonders in Stadt- und Landschaftsansichten. Wuttke arbeitet überwiegend in Aquarelltechnik, in einer lasierenden, durchscheinenden Malweise, bei der das Weiß des Papiers stehen bleibt. Klemens Wuttke hat sein Leben voll und ganz der Kunst gewidmet, wenn er selbst immer wieder zum Pinsel greift, aber auch, wenn er sein Wissen über Kunst in Malkursen, Vorträgen oder auf Malerreisen an andere weitergibt.

Pfalzmuseum Forchheim: Sonderausstellung zum 65. Geburtstag

Klemens Wuttke: „30 – 40 – 65“