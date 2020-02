Publikumsgespräch zu rechten Netzwerken im ETA Hoffmann Theater Bamberg

Nach der Vorstellung von „Der Reichskanzler von Atlantis“ am Donnerstag, 13.02., laden das ETA Hoffmann Theater und das KAB Bildungswerk Bamberg e.V. zum Publikumsgespräch ein. Die an der Produktion beteiligten Schauspieler Oliver Niemeier und Paul Maximilian Pira sprechen auf dem Podium mit Ralph Korschinsky. Aktiv beim Bamberger Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus Bamberg bleibt bunt kennt er sich bestens mit der Rechten in Bamberg und Region aus. Gibt es auch hier sogenannte Reichsbürger? Wie gut ist die rechte Szene in Bamberg vernetzt? Die Vorstellung von „Der Reichskanzler von Atlantis“ beginnt um 20:00 Uhr. Das Publikumsgespräch startet im Anschluss um ca. 21:30 Uhr in der Treffbar. Karten an der Theaterkasse oder unter www.theater.bamberg.de.