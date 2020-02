Gemeinsame Baumschnitt-Aktion des BN Bamberg

Am Samstag den 7. März 2020 lädt der BUND Naturschutz Bamberg ein, selbst Hand anzulegen: In die Jahre gekommene Obstbäume am „alten Rothof“ werden durch Schnitt zur Verjüngung angeregt. Die Veranstaltung ist kein Baumschnitt-Kurs, es gibt aber Anleitung von Experten, so dass auch weniger Erfahrene mitmachen und ihren Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft erbringen können. Bitte Baumscheren, Astscheren, Sägen je nach Verfügbarkeit mitbringen und Arbeitshandschuhe nicht vergessen. Die Veranstaltung entfällt bei Regen. Treffpunkt für die ca. 4-stündige Aktion ist der Parkplatz St.-Getreu-Straße, oberhalb des Abzweigs zur Straße „Am Bundleshof“. Anmeldungen bis zum 28. Februar 2020 an bamberg@bund-naturschutz.de oder unter Tel.:09515190611.

(Anm. der Redaktion: Siehe dazu Bericht von der Aktion im letzten Jahr)