Bayerische Karate-Meisterschaften am 15.und 16.02. in Forchheim

Einer der Höhepunkte im Forchheimer Sportjahr sind zweifellos die Landesmeisterschaften des Bayerischen Karatebundes am Samstag und Sonntag in Forchheim. Die Wettkämpfe starten am Samstag in der Sporthalle des Ehrenbürg Gymnasiums ab 9 Uhr.

Ausgetragen werden diese Meisterschaften für Jugend, Junioren, U 21, Leistungsklasse, Masterklasse und Para Karate. Im Para Karate gehen Menschen mit Behinderung in folgenden Disziplinen an den Start: Geistige Behinderung, Psychische Behinderung, Hörbehindert, Sehbehindert/Blind, Rollstuhl, Cerebralparese. Speziell dafür ausgebildete Kampfrichter bewerten die Ausführung dieser Athleten.

Ausrichter dieser Wettkämpfe ist das 1.Shotokan Karate Zentrum Forchheim und eine ganze Reihe Athleten des Forchheimer Dojos gehen am Samstag und Sonntag an den Start. In der Disziplin Kata starten: Andrea Michel, Milena Stefanova, Oliver Schnell, Lisa-Marie Dittrich, Amelie Hagitte, Hans Rosemann, Andreas Polster, Sabine Michel, Markus Vollmayer, Dr. Stefan Metzger, Wolfgang Gröger und Marwan Ahmad. Bei den Team Wettbewerben starten in Kata: Amelie Hagitte, Hannah Groß und Svenja Kindler sowie Andreas Polster, Charlie Gittelbauer und Hans Rosemann.

In Kumite gehen an den Start: Marwan Ahmad, Claudia Fuchs, Adrian Necula, Rosen Stefanov, Nova Lowry, Amelie Hagitte, Jonas Hutterer, Lisa-Marie Dittrich, Oliver Schnell und Milena Stefanova. Somit sind Forchheimer Kämpfer 32 Mal am Start und werden natürlich ganz besonders motiviert sein, wenn es darum geht vor heimischem Publikum zu glänzen.

Darüber hinaus ist an den beiden Tagen die Elite des Bayerischen Karatesports zu sehen. Für alle Athleten der Leistungskader ist dieser Wettkampf Pflicht und dient zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Mit Lukas Grimm vom SV Unsu Mömlingen, Mitglied des National Kaders, startet am Sonntag in Kata ein Karate Kämpfer der Extraklasse in Forchheim. Grimm war World Cup Sieger 2015 und 2017, Europa Cup Sieger 2014 und 2016, 7.Platz bei der WM der U21 2017 und kämpft derzeit um die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Rita Siebert aus Garching, ebenfalls Mitglied des National Kaders und bei den Europa Meisterschaften der Junioren in Budapest vor einer Woche, mit einer Bronzemedaille in Kata zurück gekehrt, wird ebenfalls in Forchheim an den Start gehen.

Also insofern ist der Boden für herausragende Wettkämpfe bereitet und ein Muss für alle Kampfsport Interessierten aus der Region.