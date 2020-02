Universität Bayreuth lädt zum Hochschulinformationstag

Zum Hochschulinformationstag, der am Donnerstag, 20. Februar 2020, an der Universität Bayreuth stattfindet, werden wieder hunderte Schülerinnen und Schüler erwartet. Einen ganzen Tag lang können sich Studieninteressierte auf dem Unicampus über das Bayreuther Studienangebot – derzeit gibt es 160 verschiedene Studiengänge – und auch über Fördermöglichkeiten im Studium informieren.

Studieninteressierte haben die Gelegenheit, in den Campusalltag einzutauchen und in zahlreichen Vorträgen und Probevorlesungen spannende Einblicke in Inhalte und Anforderungen einzelner Studiengänge zu gewinnen. Vielleicht entdecken Studieninteressierte auf dem Campus aber auch das, was Studierende an der Universität Bayreuth so schätzen: hervorragende Studienbedingungen, kurze Wege und das Miteinander über die Fachdisziplinen hinweg.

Termin / Zeit / Ort:

Donnerstag, 20. Februar 2020 / 9.30 bis 15.00 Uhr / Campus der Universität Bayreuth, Universitätsstraße 30, 95447 Bayreuth.

Studieninteressierte und ihre Eltern sowie Lehrkräfte sind herzlich eingeladen! Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Über den Hochschulinformationstag hinaus stehen Studieninteressierten die Kolleginnen der Zentralen Studienberatung sowie die Fachstudienberatungen aller Studiengänge gerne in persönlichen Gesprächen rund um die Studienwahl und das Studium an der Universität Bayreuth zur Verfügung. Vielfältige Probevorlesungen werden angeboten, bspw.

BWL / Economics / Jura

Chemie / Biochemie / Geoökologie / Geographie

Mathematik / Physik / Informatik / Ingenieurwissenschaften

Germanistik / Anglistik / Religions-/Islamwissenschaften / Geschichte u.v.a.m.

Das komplette Programm gibt es hier:

www.hit.uni-bayreuth.de

Laborpraktika in der Chemie am Hochschulinfotag

Am Veranstaltungstag haben Interessierte wieder die Möglichkeit, in Laborworkshops in Kleingruppen die Chemie hautnah kennenzulernen und selbst zu experimentieren. Diese Workshops werden von 12.15 bis 14.00 Uhr stattfinden. Hierfür ist aus versicherungstechnischen Gründen eine vorherige Anmeldung erforderlich. Alle anderen Chemie-Veranstaltungen sind ohne Anmeldung zugänglich.

Lehrercafé

Lehrkräfte laden wir herzlich zu Kaffee und Gebäck ein: Gebäude RW I, Seminarraum S 61 (in Foyernähe). Hier gibt es die Gelegenheit zum Austausch untereinander und mit universitären Ansprechpartnern zu folgenden Themen: