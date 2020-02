Ebermannstädter NLE vor Ort in der Schreinerei Lange

Ein Besuch in der Schreinerei Lange in Ebermannstadt stand zuletzt auf dem Programm der Reihe „NLE vor Ort“. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Christiane Meyer und den NLE-Stadtratskandidat*innen wollten die Teilnehmer die vielseitigen Fertigungsmöglichkeiten kennenlernen, die der 1848 gegründete Handwerksbetrieb anbietet. Im Betriebsgebäude in der Friedhofstraße stehen modernste CNC-Bearbeitungsmaschinen, die Spezialaufträge für die Industrie durchführen aber auch für andere Schreinereien kompliziertere Säge- und Fräsarbeiten übernehmen. Selbstverständlich können Privatkunden auch Fenster und Türen sowie Möbelstücke und Einrichtungen in Auftrag geben. Die Tätigkeit in den verschiedenen Bereichen sichert eine gute Auslastung und damit auch qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Schreinerei. Für Johannes Lange, Obermeister der Schreinerinnung Forchheim, liegt der Reiz seiner Arbeit auch darin, Problemlösungen zu entwickeln, die mit geeigneter Software auf digital gesteuerten Spezialwerkzeugen umgesetzt werden. Entwurf, Zuschnitt, Lackierung, Bau und Versand, alles kommt aus einer Hand, was von Kunden aus ganz Deutschland besonders geschätzt wird. Die Besucher waren fasziniert von der kreativen und dynamischen Ausrichtung der Schreinerei, die als mittelständisches Familienunternehmen eine wichtige Rolle in der örtlichen Wirtschaft einnimmt.