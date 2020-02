20 Jahre Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt in Rattelsdorf

An diesem kreativen Sonntag gibt es natürlich auch die von Hand gewickelte Verlaufswolle, in vielen Farben.

Freuen Sie sich auf einen Stand mit „ Ostereiern in Wachsmaltechnik“. Oder sprechen Sie Produkte aus Honig und/oder Keramik mehr an? Ganz interessant werden diesmal sicherlich auch die Gestrickten, Gestickten und Genähten Unikate sein! Für alle Feinschmecker gibt es wieder die leckere „Marmelade, Fruchtaufstriche, Säfte, Sirup, Chutney“ u.v.m.

Traditionelle Handwerkskunst wird zur Tradition. Deswegen findet für alle Liebhaber regionalen Kunsthandwerks, ob dekorativ oder nützlich, nun schon seit fast 20 Jahren der Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt in der Abtenberghalle in Rattelsdorf statt. 2020 ist also das große Jubiläumsjahr!

Nicht mehr wegzudenken: Die mobile Druckerei. Das traditionelle Familienunternehmen besteht seit 1904 und hat sich auf das bedrucken von Servietten und Bierdeckel spezialisiert – im traditionellen Buchdruck, also noch mit Bleisatz, den beweglichen Lettern, wie einst von Gutenberg erfunden. Servietten und Bierdeckel werden jedem Anlass entsprechend gestaltet und einzeln bedruckt.

Einige Stände sind bereits seit Jahren dabei und können sich über ein festes Stammpublikum freuen. Dennoch legt man Wert darauf, dass jedes Jahr viele Plätze neu vergeben werden, um auch immer wieder für die Besucher für ein

abwechslungsreiches Angebot zu sorgen. Es ist also zu jedem Markt spannend, welche kreativen Ideen die Künstler und Künstlerinnen haben um diese dann dem Publikum zu präsentieren! Für viele ist es Erholung und willkommene Abwechslung vom Alltagsstress sich kreativ zu beschäftigen. Dadurch wurde schon so manches brachliegendes Talent entdeckt und oder

wieder aufgefunden. Am Marktsonntag gibt es dazu viele Anregungen, Tipps und Impulse. So mancher Bastelfan kann sich Anregungen für die eigenen Basteleien holen!

Auch für die Kleinsten ist der Besuch des Hobby-, Künstler- und Ideenmarktes ein aufregendes Erlebnis. Der Renner wird

sicherlich wieder das Team vom „Sandmalen“ sein. Hier kann man aus über 100 Motiven auswählen. Schutzfolie abziehen und die gewünschte Klebefläche mit farbigen Sand bedecken. Schütteln und schon ist das Kunstwerk fertig. Hier können Kinder Ihre Kreativität voll ausleben. Außerdem gibt es leckeres röstfrisches Popcorn, frisch gebackene Waffeln und vieles mehr.

Wie auch in den vergangenen Jahren sorgt das Bewirtungsteam mit vielen Leckereien für das leibliche Wohl (z.B. Amaretto-Punsch mit Sahnehäubchen, hausgemachte leckere Kuchen und Torten, warme und kalte Speisen uvm.).

So wird der Besuch des Marktes für die ganze Familie zu einem runden und schönem Erlebnis. In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden alle Besucher aufgefordert den schönsten Stand zu prämieren. Es

winken tolle Preise. Die ersten 100 Besucher dürfen sich außerdem auf eine Überraschung freuen! Seien Sie dabei! Entdecken – kaufen – und genießen!

Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am 22. März in der Abtenberghalle Rattelsdorf – von 10 bis 17 Uhr!



Also: Vertreiben Sie das Grau aus Ihrem Haus und holen sich den Frühling ins Haus! Nur beim Original: Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt –seit 20 Jahren in seiner Größe und Auswahl!