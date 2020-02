Traditionsverein „Reuther Kuckuck“ landete mit Neuauflage des Faschingsballs eine gelungene Premiere

Nach vielen Jahren war es in Reuth wieder soweit und es fand ein Faschingsball statt. Der Traditionsverein „Reuther Kuckuck“ richtete seinen ersten Faschingsball im Reuther Pfarrsaal aus. Binnen drei Tage war der Ball mit 120 verkauften Karten ausverkauft. Ein brechend voller Saal war am Samstagabend das Resultat. Um 20 Uhr eröffnete das „Duo Genration“ musikalisch den Abend. Danach begrüßte Jonas Stirnweiß als Präsident des Abends die Gäste im bunt geschmückten Saal. An seiner Seite Martin Sponsel und Benjamin Kraus. Diese drei haben den Ball ins Leben gerufen und federführend organisiert. Rasch nach der Begrüßung füllte sich schon die Tanzfläche und die Stimmung war bestens. Es folgte der Auftritt des Pater Nosta, Frankenbeauftragter im Vatikan, welcher von Jürgen Roppelt verkörpert wurde. An seiner Seite die beiden Ministranten Manuel „Buba“ Dötzer und Steffen „Fochda“ Laßner. Nachdem er über die Reuther Ortgeschichte und den Namen „Kuckuck“ erzählte, verlor er auch einige Worte über den Traditionsverein. Zum Schluss verwandelte sich Pater Nosta noch in Andreas Gabalier und die Stimmung im Saal kochte. Im kleinen Raum des Pfarrsaals fand der Barbetrieb statt und im Saal wurde fleißig weitergetanzt und eine Polonaise formierte sich auch zum Besten.

Gegen 24 Uhr folgte mit der Maskenprämierung der ersehnte Höhepunkt des Abends. Alle die mitmachen wollten, wurden von Jonas Stirnweiß auf die Tanzfläche gebeten. Bei einem folgenden Lied überlegte sich die Jury, bestehend aus Heidelinde Vasold (Vorständin Soldatenkameradschaft), Benjamin Kraus (Vorstand Traditionsverein) und Jonas Stirnweiß (2. Vorstand Männerchor Reuth), wer die Siegertreppe erklimmt.

Der Trostpreis für keine Kostümierung, erging an Ulrich Helmann. Auf Platz drei gewannen Manuela und Wolfgang Dötzer eine Flasche Sekt als Schaichs verkleidet. Die politische Koalition Jamaika, wurde an diesem Abend von drei Personen in den Landesfarben verkörpert und so wurde diesen ein 25€ Kerwagutschein auf Platz zwei zu Gute. Stirnweiß hat nun gekonnt Spannung zu Platz eins aufgebaut. Mit Jürgen und Bettina Schuster haben zwei verkleidete 80er Sportfans den Hauptpreis, welcher ein 100€ Kerwagutschein ist, gewonnen. Mit Jubelrufen und tosendem Applaus wurden die Preise besiegelt. Bis weit nach Mitternacht wurde noch fröhlich und ausgelassen im Pfarrsaal von St. Johannes der Täufer Reuth Fastnacht gefeiert.