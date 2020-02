Eggolsheimer Basketballer müssen sich beim Tabellenführer geschlagen geben

Am Samstag spielten die Eggolsheimer auswärts in Neustadt a.d. Aisch beim Tabellenersten. Dass man es schwer haben würde, war zu erwarten, die letzten beiden Spiele gaben jedoch Mut diese Mammutsaufgabe zu meistern. Nach dem Sieg gegen Heroldsberg, musste man sich vergangene Woche nach einer starken Partie Kulmbach leider in der Verlängerung geschlagen geben. So wollte man gegen den Ersten munter aufspielen, da man nichts zu verlieren hatte. Jedoch verschliefen die Eggolsheimer die ersten vier Minuten komplett mit einem 4:18 Lauf für das Heimteam. Erst danach kam Eggolsheim ins Spiel zurück und gestaltete die erste Hälfte recht ausgeglichen, kam aber nicht mehr auf Schlagdistanz. Aber auch nach der Halbzeit fehlte ein Aufbäumen und ein weiterer 5:16 Lauf für Neustadt direkt nach der Pause, brach Eggolsheim vorzeitig das Genick. Endstand 61:100. Leider konnten die jungen Eggolsheimer beim Tabellenprimus nicht für eine Überraschung sorgen. Die Niederlage geht zwar in Ordnung, da Neustadt an dem Tag auch glänzend aufgelegt war, jedoch nicht in dieser Höhe. Eggolsheim muss die Woche intensiv an sich arbeiten, um die kommenden, wichtigen Partien für sich zu entscheiden. Gerade die nächsten beiden Gegner Eckersdorf und Regnitztal müssen als direkter Tabellennachbar geschlagen werden, damit man im Abstiegskampf noch ein Wörtchen mitreden kann. Nächstes Heimspiel ist kommenden Samstag um 19:30 Uhr.