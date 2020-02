Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung der BIWO (Bürgerinitiative pro Wiesenttal ohne Ostspange) am 6.2.2020 im Nebenzimmer Gasthaus zur Eisenbahn, Wiesenthau, begrüßte der Vorsitzende Heinrich Kattenbeck und verwies auf die bevorstehende Kommunalwahl, bei der auch viele Kandidaten aus der BIWO antreten. Es soll für sie keine eigene Wahlwerbung stattfinden, da schon allein die Mitgliedschaft in der BIWO von Weitsicht, Intelligenz und Verantwortungssinn zeugt.

„Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Ein intelligentes ökologisches Konzept ist notwendig, um die Neuzeit zu beginnen. Also Mitmachen, Mitdenken, Mitverantworten und die Heimat erhalten.“

Als neues Mitglied konnte Heinrich Kattenbeck die Vorsitzende des Kreisverbands der ÖDP Lisa Lösel begrüßen. Die BIWO bleibt weiter parteineutral. Für sie zählt der Mensch, der die Heimat erhalten will: „Schöpfung bewahren und in Frieden leben“.

Als nächster Punkt wurde das Sieger-Modell zur künstlerischen Gestaltung des Kreisverkehrs zwischen Sigritzau und Kersbach kontrovers diskutiert. Das Zitat Ludwig Tiecks soll fortan die fortan die Verkehrsinsel einrahmen.

Der Text von Ludwig Tieck lautet leicht verkürzt: „Die Natur ist ein Spiegel, worin man immer nur sich selbst findet.“ Alfons Eger ergänzte: In einem Spiegel erkennt man nicht nur das, was vorhanden ist, sondern auch das, was fehlt, und fehlen darf in Zukunft so wenig wie möglich.“

Heinrich Kattenbeck fragt, was der Kreisel für unsere Arbeit und die Planung der B 470 bedeutet? Es soll beim Staatlichen Bauamt in Bamberg angefragt werden, ob das einen Aufschub bis 2050 zur Folge hat? „Rührt mir mein Kunstwerk nicht an!“ rief Alfons Eger, „dann sind auch dessen Kosten leichter vermittelbar.“

Derweil plant das Staatliche Bauamt in Bamberg aufgrund des Scopingtermines vom 19. Okt. 2018 die Ostspange weiter. Ein Streckenführungsvorschlag, Linienbestimmungsverfahren, soll 2021 eingeleitet werden. Aus diesem Grund schickt die BIWO am 15.02. zwei aktive Mitglieder zu einer Diskussion mit der BN Fachanwältin Frau Dr. Heß nach Nürnberg, um für ein Klageverfahren gerüstet zu sein.

Die Junge BIWO berichtete von ihren Aktivitäten: eine WhatsApp-Gruppe mit 13 aktiven Mitgliedern wurde eröffnet. Vor 1 ½ Wochen hat der Nachwuchs eine E-Mail an den Umweltminister Thorsten Glauber gesandt, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Eine Antwort steht noch aus. Das Schild auf der Storchenwiese des BN wird wegen schlechter Lesbarkeit von der Jungen BIWO überarbeitet werden.

Zur Jahreshauptversammlung (JHV) der BIWO am 20.04.2020 um 19 Uhr im Gasthaus Egelseer, Wiesenthau, sollen die neu oder wieder gewählten Kommunalvertreter eingeladen werden und Rederecht erhalten.

Als Vorbereitungstermin für die JHV wurde Dienstag, 31.03.2020, ab 19 Uhr Gasthaus zur Eisenbahn, Wiesenthau, festgesetzt.

Weitere Infos unter bi-wiesenttal.de