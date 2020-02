Die Domreiter greifen wieder an: Im ersten Härtetest nach der Winterpause 1:1

Die Winterpause ist für die Bayernliga-Truppe des FC Eintracht Bamberg endgültig vorbei: Keine 48 Stunden nach dem Trainingsauftakt am Donnerstagabend (6. Februar) hatte Trainer Michael Hutzler seine Schützlinge bereits zum ersten Testspiel gebeten, bei dem der FCE nicht über ein 1:1 gegen den ambitionierten Landesligisten Kickers Selb hinauskam. Die Hutzler-Elf begann am Samstagnachmittag (8. Februar) auf dem Kunstrasen am Vereinszentrum zunächst da, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hatte: Der Ball lief flüssig durch die eigenen Reihen, mit schönen Kombinationen beeindruckten die jungen Domreiter die Gäste aus dem Nordosten Oberfrankens und die rund 100 Zuschauer. Doch so kombinationssicher sich die Gastgeber im Spiel nach vorne präsentierten, so anfällig waren sie für Konter. Und einen dieser schnellen Gegenstöße nutzten die Kickers bereits nach 20 Minuten zur bis dato überraschenden Führung: Der Querpass von FCE-Kapitän Marc Reischmann auf Höhe der Mittellinie landete beim Gegner, Andreas Knoll lief alleine auf Torwart Fabian Dellermann zu und schob das Leder rechts an ihm vorbei – 0:1. Die spielerische Dominanz der Blau-Violetten war nach dem Gegentreffer etwas getrübt, dennoch änderte sich an der Spielstruktur wenig: Bamberg war in dieser Partie klarer Sieger in Sachen Ballbesitz, die äußerst robusten Gäste, die Danny Wild in der 38. Minute nach wiederholtem harten Einsteigen durch eine gelb-rote Karte verloren, blieben mit Kontern brandgefährlich. Insgesamt achtmal tauchte ein Kickers-Akteur alleine vor Schlussmann Fabian Dellermann aus, doch dieser zeigte sich von seiner besten Seite und ließ den Ball letztlich nur einmal passieren.

Nach der Pause wechselte FCE-Coach Hutzler gleich viermal aus, der Einsatz von Simon Kollmer dauerte wegen Achillessehnenproblemen allerdings nur ganze sieben Minuten. Weil das Wechselkontingent erschöpft war, bestritt der FCE die restlichen Spielzeit ebenfalls nur mit zehn Akteuren, so dass sich der personelle Vorteil nach der gelb-roten Karte relativiert hatte. Der Dauerdruck des Bayernligisten gegen aufopferungsvoll kämpfende Selber wurde nach 78. Minuten dann doch noch belohnt: Lukas Schmittschmitt brachte einen abprallenden Freistoß aus gut 20 Metern sehenswert im rechten Toreck unter. Das Unentschieden im ersten Härtetest nach der Winterpause zwischen dem Bayernliga-Sechsten und dem Vierten der Landesliga Nordost ging letztlich in Ordnung.

Sein nächstes Testspiel bestreitet der FC Eintracht Bamberg am Samstag, 15. Februar, gegen den SC Schwabach. Die weiteren Termine: 18. Februar gegen den TSV Schammelsdorf, am 22. Februar gegen die SpVgg Bayreuth, 1. März gegen den SV Buckenhofen, 5. März gegen den SC Eltersdorf, 8. März gegen SV Schwaig. In die Vorbereitungszeit fällt auch das eigene Hallenturnier um den Domreiter-Hallencup. Ausgetragen wird er am 23. Februar. Das erste Punktspiel bestreitet der FCE am 15. März beim TSV Großbardorf.