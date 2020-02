Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 08.02.2019

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Diebstahl

Igensdorf. Bereits in der vergangenen Woche, im Zeitraum von Samstag bis Dienstag, wurde an einem leerstehenden Gebäude in der Forchheimer Straße, aus einer glasgeschützten Nische, von bislang unbekannten Tätern eine ca. 30cm große Gipsstatue entwendet. Die Statue zeigt die „heilige Familie“ mit Maria, Josef und dem Jesuskind und hat einen Wert von ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Klärung des Diebstahls nimmt die Polizei Ebermannstadt unter der Tel.-Nr. 09194/73880 entgegen.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

PINZBERG-ELSENBERG. LKR. FORCHHEIM. Am frühen Freitagmorgen war eine 26-Jährige mit ihrem Hyundai in Rtg. Elsenberg unterwegs. Sie kam von der Straße ab, schleuderte in den Graben und prallte gegen die Böschung. Am Fahrzeug entstand dadurch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000,– EUR. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert über 0,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist die Folge.

Eggolsheim. Am Freitagnachmittag kam es in der Ortsmitte von Rettern zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 84-Jähriger geriet mit seinem Pkw Ford in einer scharfen Linkskurve zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw VW eines 54-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500,– Euro, verletzt wurde niemand.

Forchheim. Am Freitagabend kam es auf der Kreisstraße FO 13 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 49-Jährige Ford-Fahrerin schwer verletzt wurde. Die Frau fuhr zur Unfallzeit von Hausen kommend in Richtung Burk. Hierbei geriet sie nach bisherigem Ermittlungsstand zunächst alleinbeteiligt nach rechts ins Bankett und dann weiter in den linken Straßengraben. Dort überschlug sich der Pkw noch und kam dann auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.100,– Euro.

Unfallfluchten

FORCHHEIM. 1.000,– EUR Sachschaden richtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Weberstraße an. Dort wurde in der Zeit von Mittwoch, 24.00 Uhr bis Freitag, 07.55 Uhr, ein Lichtmast angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden aufgenommen. Hinweise an die Polizei unter 09191/70900.

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Ladendiebstahl

BAMBERG. Am Freitagnachmittag konnte der Ladendetektiv eines Kaufhauses am Grünen Markt beobachten wie zwei Männer die Etiketten mehrerer Sportbekleidungsartikel entfernten. Anschließend zogen die beiden Diebe die genannte Sportbekleidung unter ihrer eigentlichen Kleidung an und verließen das Kaufhaus ohne die besagten Gegenstände zu bezahlen. Die verständigten Polizeibeamten konnten die beiden Täter schließlich im Bereich des ZOB feststellen und vorläufig festnehmen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 115 Euro.

BAMBERG. Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr versuchte ein 37jähriger eine Flasche Kräuterlikör aus einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße zu entwenden. Der Diebstahl konnte jedoch durch den Ladendetektiv beobachtet und verhindert werden. Im Weiteren wurde der Täter an die verständigen Polizeibeamten übergeben. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf 5 Euro.

Kurz vor 20.00 Uhr konnte der Ladendetektiv des Supermarktes erneut eine Person dabei beobachten wie diese den Kassenbereich passieren wollte ohne die im Rucksack befindlichen Waren zu bezahlen. Es handelte sich dabei um diverse Lebensmittel im Wert von insgesamt 69 Euro. Beide Täter erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahl.

Fahrraddiebstahl

BAMBERG. In den frühen Abendstunden des vergangenen Donnerstag wurde im Bereich des Bahnhofs ein schwarzes Damenrad entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss versperrt – dies hinderte den oder die Täter jedoch nicht daran das Fahrrad zu entwenden. Der Wert des Trekkingrads wird mit ca. 300 Euro beziffert. Die Polizei sucht unter Tel.: 0951/9129-210 Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Donnerstagvormittag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr wurde ein grauer VW Passat auf einem Supermarktparkplatz in der Forchheimer Straße beschädigt. Der Spurenlage zufolge ist davon auszugehen, dass der Pkw angefahren wurde. Der verantwortliche Unfallverursacher hatte sich im Weiteren jedoch unerlaubt entfernt. Die Polizei sucht unter Tel.: 0951/9129-210 Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher des Unfalls bzw. der Beschädigung machen können.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Am Freitag gegen 13.00 Uhr kam es in der Schwarzenbergstraße zum Zusammenstoß zweier Personenkraftwägen. Augenscheinlich liegt die Unfallursache in dem ungenügenden Sicherheitsabstand einer 32jährigen. Die Dame kollidierte im Zuge dessen mit dem vor ihr fahrenden Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden in der Gesamthöhe von ca. 1000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sonstiges

BAMBERG. Am Freitag gegen 21.00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in die Kapuzinerstraße gerufen. Anlass hierzu war ein augenscheinlich erheblich alkoholisierter Mann der mit seiner Bekleidung um sich warf. Da der 39jährige den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete, musste er in Gewahrsam genommen werden. Im Weiteren begann der Mann damit Widerstand zu leisten und nach den Polizeibeamten zu treten. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Seitens der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde eine Blutentnahme bei dem 39jährigen angeordnet. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

BAMBERG. Am frühen Samstagmorgen wurde eine Streifenbesatzung in der Keßlerstraße von einem 22jährigen beleidigt. Als die Polizeibeamten die Personalien des Mannes feststellen wollten, leistete er erheblichen Widerstand. Hierbei wurde ein Polizeibeamter verletzt und musste sich im Weiteren in ärztliche Behandlung im Klinikum Bamberg begeben. Bei dem 22jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt. Ein vorheriger Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,46 Promille zum Ergebnis. Auch den 22jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie weiterer Straftatbestände.

BAMBERG. Am Samstag gegen 03:30 Uhr wurde ein 27jähriger Mann im Bereich des Bahnhofs erheblich verletzt. Beamte der Bundespolizei stellten den Mann am Bahnhofsvorplatz mit stark blutenden Gesichtsverletzungen fest. Intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt führten noch im Laufe der folgenden Stunden zur Festnahme eines 21jährigen Tatverdächtigen. Offenbar waren die beiden Männer in Streit geraten in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hinsichtlich des Tathergangs liegen zum jetzigen Zeitpunkt unterschiedliche Ausführungen vor. Zum Tatzeitpunkt hätten sich mehrere unbeteiligte Personen im direkten Nahbereich der Auseinandersetzung befunden – so die derzeitigen Ermittlungserkenntnisse. Die Polizei sucht unter Tel.: 0951/9129-210 daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den relevanten Geschehnissen machen können.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sachbeschädigungen

SCHLÜSSELFELD. Am Donnerstag, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr, wurde an einem Imbiss am Marktplatz ein Fahrrad beschädigt. Der unbekannte Täter zerschnitt Reifenmantel und Fahrradschlauch. Der Sachschaden liegt bei ca. 30 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfälle

PRIESENDORF. Beim Abbiegen von der Weißenbergstraße nach rechts in die Steigerwaldstraße missachtete ein 25-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen das Vorfahrt Gewähren-Schild und prallte mit einem Bus, der mit Schulkindern besetzt war, zusammen. Glücklicherweise wurde beim Zusammenstoß niemand verletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Die Kinder wurden mit Ersatzfahrzeugen zur Schule gebracht.

BURGEBRACH. Leichte Verletzungen erlitt eine 26-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen, gegen 5.45 Uhr, ereignete. In der Steigerwaldstraße geriet die Citroen-Fahrerin offensichtlich aus Unachtsamkeit nach links und blieb mit ihrem Fahrzeug an der dortigen Verkehrsinsel hängen. Zur Behandlung musste die Frau ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihren nicht mehr fahrbereiten Pkw holte ein Abschleppunternehmen an der Unfallstelle ab.

Sonstiges

SCHEßLITZ. An einem in der Straße Oberend geparkten Pkw wurden offenbar mutwillig Radmuttern gelöst. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 31.01.2020 auf den 01.02.2020. Der Geschädigte bemerkte die Manipulation, ohne dass es zu einem Verkehrsunfall kam und es entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land ermittelt u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0951/9129-310 an die Polizei zu wenden.