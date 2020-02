40-jähriges Bühnenjubiläum von Sandy Wolfrum

Der Bayreuther Komponist und Liedermacher Sandy Wolfrum feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Deshalb werden einige seiner Konzerte in diesem Jahr mitgeschnitten. Er plant im im Jahr 2021 ein Album mit Live-Klassikern und Rundfunk – Air Plays zu veröffentlichen. “On The Road und On Air” lautet der Arbeitstitel.

Sandy Wolfrum plant zusätzlich, nach der Veröffentlichung seines aktuellen Albums “Zehnundfünfzig” die Fortsetzung des Albums “Rocking the campfire” mit den Travelling Feelsaitig Friends. Damals wurden Rockklassiker am Lagerfeuer rein akustisch eingespielt: Kinks, Guns’n’Roses, Rolling Stones, Status Quo, The Who, Jack White u.v.a.Teil 2 widmet sich jetzt der Beat-Ära. Geplant sind Klassiker von The Beatles, The Monkees, The Beach Boys, The Lords, Bee Gees, Donovan, The Hollies u.a. Die Aufnahmen, auf ausschließlich akustischen Instrumenten, wurden wieder an der Lagerfeuerstelle des Intra-Tonstudios in Bayreuth gemacht. Begonnen haben sie im Juli 2019 und müssen jetzt im Studio überarbeitet werden. Veröffentlichung ist für Frühjahr/Sommer 2020 geplant.