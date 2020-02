Forchheimer Hilfe für die ASB-Klinik in Gambia

Der zweite Vorsitzende des ASB-Regionalverbandes Forchheim-Bamberg, Karl-Heinz Fleckenstein hat sein Versprechen wahrgemacht und die ASB-Klinik Gambia in Dippakunda/Serekunda besucht. Mit dabei hatte er eine Spende über 2.000 Euro, die er anlässlich seines runden Geburtstages gesammelt hatte und vor Ort der Klinikleitung persönlich übergab. Aber auch an die Klinikleitung wurde gedacht und viele Leckereien aus Deutschland mitgebracht, was beim deutschen Führungsteam Beatrix Weigelt und Gudrun Lehmbeck große Freude auslöste.

Die Klinik wurde im Mai 2002 im Herzen Serrekundas (größte Stadt Gambias) eröffnet und ist mitten im Einzugsgebiet der Armen und Bedürftigen, die dringend auf die deutsche Hilfe angewiesen sind, weil für eine ordentliche medizinische Behandlung den meisten Menschen die finanziellen Mittel fehlen. Hier leistet die Klinik eine ganz wichtige Aufgabe gemäß dem ASB-Wahlspruch: „ Wir helfen hier und jetzt“! Hauptaufgabenbereich der Klinik ist die Behandlung und Prävention von HIV/AIDS und speziell in der Regenzeit von Malaria. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt darauf, HIV-infizierte schwangere Frauen so zu behandeln, dass das Ungeborene vor dem HIV-Virus geschützt wird. Außerdem verfügt die Klinik über einen eigenen Operationsbereich, einen Verbandsraum, eine hauseigene Apotheke sowie 9 stationäre Betten und eine Entbindungsstation, wo jährlich ca. 1400 Entbindungen durchgeführt werden. Mit dem neuen Projekt „100 Kinder plus“ sollen jährlich mindestens 100 Kinder an Leistenbrüchen, Nabelbrüchen, Knochenbrüchen, Blinddarm operiert werden und eine operative Versorgung von infektiösen Wunden vorgenommen werden. Beim Projekt „Face“ operieren Ärzte aus Oldenburg und Gifhorn jährlich in der ASB Klinik Patienten jedes Alters, die dringend auf eine Operation angewiesen sind. Vorwiegend werden hierbei Kiefer-Gaumen-Spalten und verschiedenste Gesichtstumore sowie Gelenkfehlstellungen operiert. Personen mit Fehlbildungen und Tumoren im Gesicht werden in der afrikanischen Gesellschaft dämonisiert und müssen ein Leben am Rand der Gesellschaft fristen. Nach entsprechenden Operationen ist dieser Makel Vergangenheit und die Patienten können ein menschenwürdiges Leben führen. Insgesamt werden pro Jahr ca. 46.000 Personen in der kleinen Klinik täglich rund um die Uhr behandelt, was einen erheblichen Kraftakt für die ca. 50 Mitarbeiter darstellt.

Bei einem Rundgang durch die Klinik konnte sich Karl-Heinz Fleckenstein ein Bild von den Fortschritten in der Ausstattung und Arbeit der Klinik gegenüber seinem letzten Besuch überzeugen. So hat die Klinik jetzt eine eigene Wasserversorgung und muss das Wasser nicht mehr anliefern lassen und ein neues Notstromaggregat sichert jetzt im Ernstfall die Stromversorgung. Ebenso ist jetzt ein Rettungswagen einsatzbereit und die kleine Photovoltaikanlage wurde erweitert. Wichtig ist auch, dass jetzt dauerhaft ein Gynäkologe in der Klinik ist.

Fleckenstein zeigte sich von den Verbesserungen und von der Arbeit aller Mitarbeiter tief beeindruckt und dankte allen Mitarbeitern für das große Engagement. Die Klinikleitung und Mitarbeiter dankten herzlich allen Spenderinnen und Spendern und schicken ein herzliches Dankeschön ins Frankenland. Spenden für die wichtige Arbeit der ASB Klinik Gambia in Serekunda können auf das Spendenkonto des ASB-Regionalverbandes Forchheim.Bamberg bei der Sparkasse Forchheim, IBAN: DE16 7635 1040 0000 0765 96 getätigt werden. Der ASB RV sichert zu, dass auch jeder Cent bei der ASB-Klinik ankommt.

Weitere Infos zur ASB Klinik in Gambia finden Sie auch unter: https://www.asb-gambia.info/