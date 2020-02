Bamberg: „16. Gesundheitsmesse öffnet vom 06. bis 08. März ihre Tore in der Brose Arena“

Universitätsklinikum Erlangen präsentiert

Franken Aktiv & Vital

Gesundheitsmesse vom 06. – 08.03.2020 in der Brose Arena Bamberg

Ein Wochenende für Ihre Gesundheit…

Die 16. Gesundheitsmesse „Franken Aktiv & Vital“ informiert vom 06. bis 08.03.2020 gesundheitsbewusste Menschen aus nah und fern in der brose Arena Bamberg über die Kunst einer aktiven und vitalen Lebensgestaltung

„Gesund, fit, aktiv und vital sein und sich dabei rundum wohl fühlen…“ Davon träumt im Grunde jeder von uns. Über die unterschiedlichsten Wege zu diesem Ziel möchte die Gesundheitsmesse Franken Aktiv und Vital auch 2020 ihre Besucher informieren. Die Planungen laufen seit Wochen auf Hochtouren, denn auch die 16. Auflage dieser Familienmesse im März 2020 soll einen hohen Informations- und Unterhaltungswert für alle Altersklasse bieten. In der brose Arena Bamberg finden Familien, Junggebliebene und Senioren wieder unzählige Tipps, die Freude am Erhalt der Gesundheit vermitteln. Sowohl Bewährtes als auch neue Aussteller, innovative Themen, ein erweitertes Kinderprogramm und hochqualifizierte, publikumsnahe Fachvorträge fordern regelrecht dazu auf, diesen Termin fest einzuplanen. Denken Sie schon jetzt daran!

Schwerpunkt Kinder und junge Familien

Gerade für Kinder ist es notwendig gesund aufzuwachsen. Eltern können sich zu Bildung, Ernährung, Erholung, Sport, Freizeit sowie Inklusion fachkundig vor Ort informieren. Beratung gibt es auch für ADHS-Erkrankte und zu schulischer Förderung. Gesunde Ernährung und Bewegung sind ebenso Themen der Aussteller. Für eine Kinderbetreuung ist während der Messe gesorgt.

Unser Partner das Universitätsklinikum Erlangen

Das Uni-Klinikum Erlangen beteiligt sich mit Ärzten und Pflegekräften aus verschiedenen Kliniken und Abteilungen an der Messe. In Vorträgen und Präsentationen informieren die Gesundheitsexperten, wie man Krankheiten vorbeugt, erkennt und behandelt. Die Hauptthemen bei der kommenden Messe sind: Gesundheit von Herz, Leber und Niere.

Fachforum für Barrierefreiheit – VIA FUTURA

Die VIA FUTURA wird erneut als eigenständige Ausstellung innerhalb der Messe integriert. Initiatoren der VIA FUTURA sind die Behinderten- u. die Seniorenbeauftragte der Stadt Bamberg, die gemeinsam mit den Veranstaltern der Gesundheitsmesse am Standort Bamberg Kompetenzen bündeln und somit für die Besucher ein noch größeres Angebotsspektrum rund um die Gesundheit bieten. Passend zum Thema Barrierefreiheit präsentieren sich auch Anbieter neuer Wohnformen und technischer Hilfsmittel, Pflegedienste, Sozialverbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Handwerksspezialisten und viele mehr.

Nightshopping & lange Messenacht

Nightshopping in Bamberg, die lange Messenacht, findet am Freitagabend von 18.00 – 22.00 statt. Das gesamte Messegelände wird dann in verschiedene Farben getaucht und verteilt treten Musiker auf und sorgen so für ein angenehmes Ambiente.

Foodtruck-Gesundheitspark

Vor dem Messegelände, und damit während der Messezeiten auch ohne Eintritt erreichbar, präsentieren sich einige Foodtrucks, mit gesunden, regionalen, vegetarischen, veganen und sonstigen leckeren Angeboten.

Parken

Die Parkgebühr beträgt 3,-€ pro PKW / Tag. Tickets können an den Automaten gelöst werden.

Öffnungszeiten & weitere Informationen

Am Freitag von 14.00 bis 22.00 (ab 18.00 Nightshopping) und Samstag und Sonntag von je 10.00 bis 18.00 Uhr.

Erwachsene zahlen 6 €, ermäßigt 5 € und die Familienkarte für 15 € berechtigt bis zu 2 Erwachsene und max. 3 Kinder zum Besuch der Messe.

Weitere Informationen finden Sie unter www.franken-aktiv-vital.de oder bekommen Sie beim Messe-Team Bamberg

unter 0951-180 70 500.