Vortrag “ Volkskrankheit Depression“ in Seybothenreuth

Die Depression gilt inzwischen als „Volkskrankheit“ und ist die häufigste psychische Erkrankung überhaupt. In Deutschland erkranken derzeit jährlich insgesamt rund fünf Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Depression. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, liegt statistisch für jeden von uns zwischen 16 und 20 Prozent. Die gute Nachricht: Eine Depression ist mit heutigem Wissen und den therapeutischen Mitteln sehr gut zu behandeln. Referent Bertram de Fallois, Fachpfleger für Psychatrie und Mitarbeiter des Bezirkskrankenhauses Bayreuth, berichtet von der praktischen Arbeit auf einer Depressionsstation. Er ist seit 20 Jahren dort tätig und kann auf viele offene Fragen in Bezug auf die Erkrankung Depression eine Antwort geben. Die Veranstalter (Evangelische Familien-Bildungsstätte Pegnitz / Evangelisches Bildungswerk Oberfranken-Mitte / Kirchengemeinde Birk/Seybothenreuth) laden zu diesem Vortrag am Mittwoch, 12. Februar um 19.30 Uhr ein. Veranstaltungsort ist das Rathaus Seybothenreuth, Rathausplatz 1. Weitere Informationen bei Evangelische Familien-Bildungsstätte Pegnitz 09241 992772.