Raimund Lunz tritt am 15. März mit der Bürgerliste Gemeinde Hallerndorf zur Bürgermeisterwahl an

„Unsere Ortschaften sind unsere Heimat“

Was bewegt einen alteingesessenen Gastronomen wie Raimund Lunz mit einer Bürgerliste für die Großgemeinde Hallerndorf zur Wahl zum Bürgermeister anzutreten?

„Seit 1986 bin ich mein eigener Unternehmer, Gastronom aus Leidenschaft. Da höre ich täglich, was die Leute hier am Ort so bewegt. Wo der Schuh drückt“, sinniert Lunz, „und vor allem, wie unterschiedlich die Themen jeder einzelnen Ortschaft in unserer Gemeinde sind. Als Bürgermeister will Lunz darum vor allem dieser Individualität gerecht werden.

„Die Vielfalt unserer acht Orte – das ist es doch, was uns ausmacht. Darum fühlen wir uns hier so wohl. Unser Ort ist unsere Identität, unsere Heimat. Ich will der Bürgermeister für jeden einzelnen Ort sein, jedem Gehör schenken. Damit wir alle auch in Zukunft gerne hier wohnen und für viele weitere Familien, Berufstätige und Senioren attraktiv werden. Nur dann geht’s uns allen gut.“ Lunz sieht sich als Pragmatiker. Große Reden, wie er sagt, sind nicht sein Ding. Er will lieber umsetzen. Und da gibt es in seinen Augen in den acht Ortschaften einiges zu tun.

Die Möglichkeit zum Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist für Raimund Lunz bei allem oberste Priorität und so stehen schon zwei Termine fest, an denen er gemeinsam mit allen Kandidaten der Bürgerliste Gemeinde Hallerndorf einlädt. Jeder Interessierte ist herzlich willkommen Fragen zu stellen, Anliegen kundzutun und im gemütlichen Beisammensein die 15 Listenmitglieder persönlich kennen zu lernen.

Samstag, 29.2. 20 & Samstag 14.3.2020, jeweils ab 16 Uhr in der Kellerwaldschänke Lunz in Hallerndorf.